Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Virüsler sürekli mutasyona uğrar; bu mutasyonun kötü bir etkisi kanıtlanmadı 

Harvard Üniversitesi öğretim görevlisi mikrobiyoloji uzmanı Doç. Dr. Emrah Altındiş, Britanya'da ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan mutasyona uğramış yeni tip Koronavirüs'le ilgili "Virüsler sürekli mutasyona uğrar, bu mutasyonun kötü bir etkisi kanıtlanmadı. Bir spekülasyon." dedi.

İnsanlarda paniğe neden olduğunu belirten Altındiş sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

"Basın kuruluşlarına bilim haberleri için bilimden anlayan gazeteciler gerekli, yoksa bu tür lüzumsuz haberlerin insanlarda durduk yerde panikten başka bir şeye yol açacağı yok. Virüsler sürekli mutasyona uğrar, bu mutasyonun kötü bir etkisi kanıtlanmadı. Bir spekülasyon. "

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) BBC'ye mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiğini açıklamıştı.

Tıklayın: Dünya Sağlık Örgütü'nden Britanya'da tespit edilen mutasyona uğramış Koronavirüs hakkında açıklama