Bilim Bakanı Işık: Yeni kriptolu telefonlar hazır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni kriptolu telefonu da ilk kez tanıtan Bakan Işık kriptolu telefonların dinlenilmesinin bir casusluk faaliyeti olduğunu söyledi.

Işık, "Bir daha bu telefonların dinlenememesine yönelik şu anda bildiğimiz dünyadaki en gelişmiş kripto çözücü cihazların çözme kabiliyetinin 3 katı kadar güvenlik sistemi geliştirdik. Şu an bu kriptolu telefonun dinlenebileceğine inanmıyorum" dedi.

Bakan Fikri Işık'ın açıklamalarından satır başları:

*Bakanlık görevini devraldığım ilk gün çok net bir prensip ortaya koydum. Amirinden değil de abisinden talimat alan hiç kimseyi devletin içerisinde barındırma hakkımız da lüksümüz de yok, buna göz yumma imkanımız da yok. Dolayısıyla bu yapıyla ilişkisi olan herkes mevzuata uygun olarak hukuki yollarla gereken karşılığı görmüştür görmeye de devam edecek.

*Sistem tartışmalarında en fazla öne çıkan iki temel kavram var. Temsilde adalet ve yönetimde istikrar. Temsilde adalet ve yönetimde istikrarı en fazla sağlayan ve bizim milletimizin tarihi birikimine en uygun sistem olarak ben başkanlık sistemini görüyorum

*Türkiye idamla ilgili tartışmayı uzun yıllar önce yaptı, bir karara vardı. Ben bu kararın daha uzun süre Türkiye'de uygulanacağını düşünüyorum. Kişisel görüşüm farklı olabilir ama şu anda yürürlükte olan bir uygulama var bunun olayların sıcaklığı içerisinde tansiyonun çok yüksek olduğu dönemlerde tartışılmasının sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı kanaatindeyim.

*Güvenlik mekanizmalarının çok iyi kurgulanmasını ama Türkiye'nin mutlaka başkanlık sistemine geçmesini savunuyorum. Bunu yaparsak inanıyorum iki başlılık ortadan kalkar ve Türkiye çok güçlü şekilde başkanlık sistemiyle yoluna devam eder. (AA)