Türkiye kriptolu telefon üreten 6. NATO ülkesi oldu

TÜBİTAK tarafından geliştirilen ve üretilen kriptolu cep telefonu ile Türkiye kriptolu cep telefonu üretebilen 6 NATO ülkesinden biri oldu. Cihazın yeni modeli MİLCEP-K2’yi daha ergonomik ve küçük hale getiren TÜBİTAK mühendisleri, kriptolu chat (sohbet) imkanı sunan cihaza 3G özelliği eklemeyi de hedefliyor.

Devlet kurumlarının haberleşme ve bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyet gösteren TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE), yüksek teknolojili güvenli haberleşme sistemleri geliştiriyor. Bu teknolojilerden biri de günümüzün en popüler mobil kablosuz iletişim cihazlarından biri olan cep telefonlarıyla ilgili. Önemli bilgilerin cep telefonları görüşmelerinde güvenli bir şekilde paylaşılması amacıyla TÜBİTAK BİLGEM UEKAE, donanım ve yazılımı ‘milli’ olan mobil kriptolu GSM cihazı geliştirdi. ‘MİLCEP’ adı verilen cihaz, ses ve verileri şifreleyerek GSM ağı üzerinde uçtan uca güvenli iletişim sağlıyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve üst düzey askeri yetkililer tarafından kullanılan MİLCEP sayesinde milli gizlilik dereceli bilgiler bu cihaz aracılığıyla paylaşılabiliyor.

MİLCEP-K1’in ardından geliştirilen yeni model MİLCEP-K2, özellikleri, görünümü ve donanımıyla üst düzey hale getirildi.

Kriptolu chat imkânı

NATO standartlarında geliştirilen MİLCEP-K2, ilk modelinde olduğu gibi rehber, mesaj, ajanda, güvenlik uygulamaları gibi özelliklere sahip. Telefona yeni eklenen özelliklerin başında kriptolu chat (sohbet) geliyor. Cihazın tuş takımıyla veya bilgisayara bağlanarak kriptolu chat yapılabiliyor. Yeni model eskisine göre 4 kat daha hızlı bir işlemciye sahip. Kapasitesi ve batarya ile kullanım süresi de 4 kat artırıldı. Cihazın dış görünümü de değiştirilirken, kolay kullanımlı bir arayüz eklendi. MİLCEP-K2, MİLSEC-4 ve MİLCEP-K1’ler ile uyumlu hale getirildi. Cihaz ayrıca dahili kripto modülü içeriyor. MİLCEP-K2 aksesuarlar yönünden de zenginleştirildi. Cihazın veri kablosu, mikrofonlu kulak, araç ve harici şarj cihazı bulunuyor. TÜBİTAK mühendisleri, son modelde EDGE ve 3G üzerinden kriptolu ses ve veri transferi sağlamayı amaçlıyor. İngilizce ve Türkçe dil seçeneğiyle üretilen cihazın üzerinde kamera gibi güvenliği zayıflatabilecek özellikler bulunmuyor. MİLCEP-K2’nin Haziran ayında seri üretime geçirilmesi planlanıyor.

Türkiye GSM kripto cihazı üreten 6 NATO ülkesinden biri

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hizmetine sunulan cihaz, Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere devletin zirvesi tarafından kullanılıyor. TÜBİTAK’ın geliştirdiği MİLCEP ile Türkiye bu özelliğe sahip GSM kripto cihazı üretebilen 6 NATO ülkesinden birisi haline geldi. Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Almanya, İspanya, Fransa ve Norveç’te de benzer kriptolu cihaz üretiliyor.

Cihazın çalışma sistemi ise şöyle: Görüşme başlangıcında iki cihaz karşılıklı olarak birbirlerinin sertifikalarını kontrol edip tek kullanımlık kripto anahtarını oluşturuyor. Anahtar oluştuktan sonra, cihazın mikrofonundan alınan ses, matematiksel fonksiyonlardan oluşan kripto algoritmalarıyla verilere dönüştürülüyor. Matematiksel bilgiler ses kanalından değil, GSM şebekesinin veri kanalından diğer cihaza aktarılıyor. Aktarılan cihazdaki kripto anahtarı, bu matematiksel verileri tekrar sese dönüştürüyor. Görüşme sonlandıktan sonra iki tarafta da kullanılan kripto anahtarı siliniyor. Dinlenilmeye çalışılan cihazın kripto anahtarı elde edilemediğinden, kriptolu veriler çözülemiyor.