Yeni kriptolu telefonlar hazır, ilk olarak Davutoğlu kullanacak

Kriptolu telefo ilk kez bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu’na takdim edilecek ve daha sonra gelen talebe göre dağıtımı yapılacak.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’tan, ktiptolu telefonlarla ilgili açıklama geldi.



Işık, yeni hazırlanan kriptolu telefonların bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu'na takdim edileceğini söyledi.



Bakan Işık, telefon sayısının ise gelecek talebe göre belirleneceğini dile getirdi.

Bakan Işık şunları söyledi:



“Kriptolu telefon şu anda hazır. Sayın başbakanımıza takdim edeceğiz. Sayın başbakanımızın bu konuyla ilgili talimatlarını aldıktan sonra, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği aracılığıyla, kaç tane telefon isteniyorsa o kadar telefonu üretip teslim edeceğiz. Biz Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne teslim edeceğiz, onlar ilgili kurumlara ve ilgili kişilere dağıtacak."

TÜBİTAK üretmişti

Üst düzey devlet yetkililerin daha önce kullandıkları kriptolu telefonlar TÜBİTAK tarafından üretilmişti.



Bakan Fikri Işık, daha önce yaptığı açıklamalarda, Başbakan, bakanlar ve Genelkurmay yetkililerinin de aralarında bulunduğu kişilerin kullandığı 164 kriptolu telefondan 80'nin dinlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.



Dinlemelerle ilgili araştırma başlatılırken, devlet yetkilileri de kriptolu telefon kullanımını bırakmıştı. Bakan Işık, o dönemde, yılbaşına kadar yeni kriptolu telefon geliştirileceğini söylemişti.