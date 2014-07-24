Bakan Işık: Kriptolu telefonlar yazılım üzerinden dinlenmiş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, telefon dinlemelerine ilişkin, “Dinleme yazılım üzerinden gerçekleştirilmiş. 164 telefonun IMEI numarası yazılımda dinlenilecek telefonlar olarak kodlanmış” dedi.

Abdülkadir Selvi’nin Yeni Şafak’ta “Kriptolu casusluk tespit edildi” başlığıyla yayımlanan (24 Temmuz 2014) yazısı şöyle:

Kriptolu casusluk tespit edildi

Baştan uyarayım.

Bu yazacaklarımı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı dinlemelerle ilgili soruşturma ile karıştırmayın.

Hani MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın bir kod adıyla dinlenildiği, Başbakan Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı ve Filistin Devlet Başkanı ile görüşmelerinin kaydedildiği olayı da kastetmiyorum.

Kriptolu telefonlarla yapılan dinlenilmeden söz ediyorum.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve bakanların kullandığı kriptolu telefonların dinlenilmesi olayı.

Milli olması için yazılımı TÜBİTAK tarafından yapılan kriptolu telefonlardan söz ediyorum.

Kriptolu telefonların dinlenildiği ortaya çıkınca yazılımın başındaki TÜBİTAK Başkan yardımcısı Hasan Palaz görevden alınmış, soruşturma başlatılmıştı.

Göreve geldiği ilk anda kriptolu telefonlarla ilgili soruşturma talimatını veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık'la soruşturmanın akıbetini konuştum.

Bakan Bey, soruşturmanın tamamlandığını ve dinlemelerin tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Işık'ın verdiği bilgiye göre dinlemeler, IMEI numaraları üzerinden ve TİB tarafından yapılmış. TİB tarafından yapıldıysa mahkemelerden dinleme kararının olması gerekiyor. Ama burada yazılım üzerinden gerçekleştirilmiş dinleme.

Kriptolu telefonların yazılımında paralel yapıya açık kapı bırakılmış. Buraya Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Genelkurmay Başkanı'nın telefonlarının IMEI numaraları yüklenmiş.

Cumhurbaşkanı kriptolu telefonun ahizesini kaldırdığında, Başbakan kriptolu telefonla konuştuğunda sistem devreye girmiş.

Bu görüşmeleri dinlemişler.

Kimin adına dinleyip, kime servis ettikleri ise ayrı bir konu.

Teknik bir konu olduğu için Bakan Bey'den edindiğim bilgiler ışığında konuyu biraz daha açmak istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti devleti 164 adet kriptolu telefon kullanıyor. Yapılan inceleme sonucunda kriptolu telefonlar IMEI numaraları üzerinden ve TİB tarafından dinlenildiği tespit edildi.

Dinlemeler IMEI numaraları üzerinden yapıldığı için telefon hattına hangi GSM şirketinin kartını takarsanız takın fark etmiyor. Dinlenilen telefon numarası değil, IMEI numarası.

Kriptolu telefonların TİB üzerinden dinlenildiği nasıl tespit edildi?

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, 'Casusluk' soruşturması kapsamında TİB'e baskın düzenlenmişti. O soruşturma kapsamında TİB'deki bilgisayarların imajlarının alınması ile ortaya çıkarılmış. Kriptolu oldukları için telefonların hafızasında kalanlarla, imaj alınmak suretiyle kurtarılanlar karşılaştığında birbiriyle örtüştükleri ortaya çıkmış.

Çünkü dinlemeyi yapan paralel yapı, 17 Aralık darbesi başarılı olamayınca TİB'deki kayıtları silmiş.

Ancak bilgisayarların imajlarının alınması ile dinlemeler tespit edilmiş.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanının, Başbakanın, Genelkurmay Başkanının konuşmalarının spor olsun diye dinlenilmediği belli. Bunun bir tele kulak boyutu var bir de casusluk kuşkusu. Hangi devlet adına bu dinlemeler yapıldı ve devletin hangi sırları hangi ülkelere kaçırıldı?

Dinleme yazılım üzerinden gerçekleştirilmiş.

164 telefonun IMEI numarası yazılımda dinlenilecek telefonlar olarak kodlanmış.

Kriptolu telefonların nasıl çalıştığını bilmiyordum. Bakan Beye sordum, o anlattı.

Kriptolu telefonla diğer telefonu aradığınızda önce kimlik tanıma devreye giriyor. Kriptolu telefonun kimliğinin doğrulanması gerekiyor. Kimlik tanıma gerçekleştirildikten sonra telefon bu kez kendi kimliğini sorguluyor. Eğer ikisi de tamamsa kriptolu telefondan giden konuşma önce faksa dönüşüyor, sonra kripto şifrelerinin bunu okumasıyla birlikte konuşmaya dönüşüyor.

Burada kriptolar çok önemli. Kriptolar periyodik olarak güncelleniyor. Kimi zaman acil durumlar karşısında kripto şifreleri değiştirilebiliyor.

Kriptoların güncellenmesi için 164 telefon belirli aralıklarla toplanıp, hafızalarındaki kayıtlar sisteme boşaltılıyor ve yeni kriptolar yükleniyor. Tabi bu işlem yapılırken paralel yapı aynı zamanda dinleme kayıtlarını tamamlıyor. Ayrıca bu telefonlarla arandığı zaman süre ve o telefonun bulunduğu hava sıcaklığı da kayıtlara geçiyor.

TİB'e yapılan baskında kriptolu telefonların kaydedildiği hard diskler tespit ediliyor. Ancak bu hard disklerin silindiği ortaya çıkıyor.

Kriptolu telefonlarla ilgili kayıtların bulunduğu hard disklerin imajları alınıyor. Buradan telefonların hafızasındaki kayıtlarla karşılaştırıldıklarında birbirlerini tamamladıkları tespit ediliyor.

Kriptoların değiştiği dönemler sisteme girildiğinde konuşmalar çözülüyor.

Sanayi Bakanı Fikri Işık, 'Başta, TÜBİTAK'ta dinleme yapıldığını düşünüyorduk. Ancak TİB'deki incelemelerde, görevden alınanların silmeye çalıştığı kayıtlar arasında, bu telefonlardan 80'inin IMEI numarasına rastlandı. Yüzde 99.9 Cumhurbaşkanı dahil dinlemişler' dedi.

Tespitlere göre 164 telefondan 80'i düzenli olarak dinlenilmiş.

Bir noktayı daha belirtmem lazım.

Kriptolu telefonların kayıtları çözülmüş ses olarak değil, kriptolu olarak muhafaza edilmiş. Ama bazıları çözülmüş. Demek ki depo yapıyorlardı ya da 17 Aralık operasyonunun başarılı olacağından ve hükümeti düşüreceklerinden kuşkuları yoktu.

Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam çıktı, kriptolu darbe planını bozdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık soruşturmanın tamamlandığını, dinmelerin tespit edildiğini belirttikten sonra ekledi, 'Tespitlerimizi savcılığa teslim edeceğiz. Savcılık casusluk iddiasıyla soruşturma açacak.'