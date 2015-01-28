Fuat Avni: MİT, Kandil'e kriptolu telefon verdi

Hükümetin yapacağı birçok operasyonu öncesinden Twitter'da duyuran Fuat Avni hesabına yönelik engellemelere rağmen yeni hesabıyla hükümetin yeni adımlarını bildirmeye devam ediyor. Dün (28 Ocak 2015) İzmir'de düzenlenen operasyonu saatler öncesinde yazan Fuat Avni, bu kez dikkat çeken bir iddiayı hesabından duyurdu.

Hesabında "Almanya istihbaratı kriptolu yazılıma sızıp MİT ve Kandil arasındaki görüşmeleri kayda aldı" diye yazan Fuat Avni, "TSK'nın yapacağı operasyonlar, MİT tarafından günler öncesinden kriptolu telefonlar üzerinden Kandil'e bildiriliyordu" iddiasında bulundu.

Fuat Avni'nin ortaya attığı iddialar şöyle:

1. Yezid, Tib ve Tübitak'a yapılan operasyona özellikle çok önem veriyor. Kripto telefonlar imha edilecek.

2. Kripto telefonların imha edilmesinin ve Tib'in gömülmesinin asıl ve tek nedeni yolsuzluklar değil.

3. MİT içindeki art niyetli ekip yıllardır, Yezid'in ve Fidan'ın talimatıyla Kandil'le görüşme yapıyor.

4. Kandil'le yapılan yüz yüze görüşmeler istihbarat havuzuna akıyordu. TSK ve Emniyet de haberdar oluyordu.

5. Yezid'in askere fark ettirmeden Kandil'le görüşme isteği MİT'i harekete geçirdi. Kripto telefonlar Kandil'e gönderildi.

6. Yıllardır, MİT askere ve diğer birimlere fark ettirmeden Kandil'le kriptolu telefonlar üzerinden görüşme yapıyordu.

7. TSK'nın yapacağı operasyonlar, MİT tarafından günler öncesinden kriptolu telefonlar üzerinden Kandil'e bildiriliyordu.

8. Almanya istihbaratı kriptolu yazılıma sızıp MİT ve Kandil arasındaki görüşmeleri kayda aldı.