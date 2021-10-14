Bilal Erdoğan: Kurumlarımızın hedef alınmasının bir sebebi var

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve ENSAR Vakfı yönetiminde yer alan Bilal Erdoğan, vakıfların hedef alınmasının bir sebebi olduğunu ve kurumların itibarsızlaştırılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "Bu topraklar üzerinde kardeşçe, bu toprakları bu topraklar yapan değerler etrafında yaşarız. Ama bunu düşmanlarımız istemiyor. Eskiden de bugün de maalesef bu topraklardaki dik duruşun bu güçlenmenin olmasını istemeyen odaklar elbette içeride kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar. Bizi bunlara karşı uyanık olmak zorundayız." dedi.

“İmkanı olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor”

Kocaeli’nin bu tarafına hiç gelmediğini fark ettiğini söyleyen Ensar Vakfı Genel Kurulu Üyesi olan Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:

“Hem dokusuyla hem manzarasıyla çok güzel bir mahalle. Vakfımız için hayırlı olmasını diliyorum. Dünyanın her tarafında ülkemizde de hukukun mevzuata uygun şekilde vakıf dernekler STK’lar kamu hizmetini ikame ettiren, yani kamu hizmetini güçlendiren çoğaltan kurumlardır. Elbette ki vatandaş vergisini verir. Burada belediyemiz burayı Ensar Vakfı'na tahsis ediyor. Ensar Vakfımız da gönüllerini ve personellerini burada ihtiyaçlarını karşılıyor. İmkanı olmayan çocuklarımıza eğitim desteği sağlıyor, burs verdiği öğrencilerimizi çeşitli projelerde bir araya getiriyor.”

“Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz”

Kurumların hedef alınmasına yönelik de konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bu memleket geleceğe değerleriyle mi yürüyecek değersizleşerek mi? Türkiye Avrupa’nın herhangi bir ülkesine benzeyip kendi kimliğini kaybetmeli mi etmemeli mi? Bu meselelerin önemi var mı yok mu, bunun bir mücadelesi var ülkede. Bu toprakların bir kimliği, bu milleti bu millet yapan bazı değerler var. Niye bunlarla kavgalı olsun? Niye bunları silmeye çalışsın? Bütün gençlerimiz uzak ve yakın tarihimizi, bu toprakları bize vatan yapan kişileri, değerleri, kavramları hakkıyla bilseler, geçmişini bilmeyen geleceğini nasıl kursun? Geçmişini sahiplenmeyen kendi geleceğini değil başkalarının geleceğine ancak hizmet edebilir. Yani mesela aslında basit bu topraklar üzerinde kardeşçe, bu toprakları bu topraklar yapan değerler etrafında yaşarız. Ama bunu düşmanlarımız istemiyor. Eskiden de bugün de maalesef bu topraklardaki dik duruşun bu güçlenmenin olmasını istemeyen odaklar elbette içeride kendi maşalarını bulup seferber ediyorlar. Bizi bunlara karşı uyanık olmak zorundayız. Kurumlarımızın itibarsızlaştırılmasına müsaade etmemeliyiz.”

4 binin üzerinde burs başvurusu

Ayrıca Bilal Erdoğan, İlim Cemiyeti olarak 4 binin üzerinde burs başvurusunu aldıklarını ve bursları öğrencilere belirli şartlar dahlinde vereceklerini söyledi. (İHA)

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