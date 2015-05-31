Bilal Erdoğan kaftan giyip ok attı: Geleneksel sporlarımız birer terbiye kurumudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Türkoğlu Avasım Geleneksel Türk Oyunları Festivali'nde kaftan giyip ok attı. Erdoğan, gençlerin geleneksel sporlara ilgisinin artırılması gerekliliğini belirtirken, 'Geleneksel sporlarımız, birer spor olmanın ötesinde gerçekten her biri ciddi birer terbiye kurumudur' dedi.

DHA'da yer alan habere göre, Bilal Erdoğan, Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Serdar Kartal ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un da yer aldığı ilçeye bağlı Beyoğlu Mahallesi'nde düzenlenen 22 ülkeden sporcunun katıldığı festivale katıldı. Festivalde konuşan Bilal Erdoğan, "2023, 2053 ve 2071'in kuracak gençlerin geleneksel sporlara ilgi duyması gerektiğini" söyledi.

Erdoğan, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye olarak 2023'ün Türkiye'sini, 2053'ün Türkiye'sini ve 2071'in Türkiye'sini inşa ederken bir Batı taklidi, bir Avrupa kopyası Türkiye olarak; yeni bir Türkiye, ayakta bir Türkiye, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye inşa edemeyiz ve edemeyeceğiz. 2023'ün, 2053'ün, 2071'in Türkiye'si, eğer bölgesinde ve dünyada dik duruşun sembolü, zulüm ile mücadelenin simgesi ve bütün mazlumların sahibi olacak bir ülke olacaksa bu Türkiye kendi tarihiyle, gelenekleriyle, diliyle, kültürüyle, sporuyla, mimarisiyle, müziğiyle, kıyafetiyle, her şeyi ile özgün bir Türkiye olmak zorundadır. Bu Türkiye'yi kurarken, 2053'ün Türkiye'sini kuracak gençlerimizi yetiştirirken işte onları kendi sporumuzla, geleneklerimizle, adetlerimizden gelen kültürel zenginliğimizle yetiştirmek zorundayız. Bunun için, işte bu tür etkinliklerin, çalışmaların çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum."

Gençlerin geleneksel sporları tanımasının önemli olduğunu düşündüğünü ifade eden Erdoğan, gençlerin sporla vakit geçirsinler diye çalışacaklarını söyledi. Erdoğan şöyle konuştu:

"Elbette bugün futbol, basketbol, voleybol vesaire sporlar elbette gençlerimizin çok büyük teveccühüne mazhar oluyorlar. Ancak bir genç, bir çocuğumuz futbol oynadığımız zaman hangi kültürel unsuru, hangi kişisel terbiyeyi düşünecek. Ama işte ne diyoruz; bir ok atan gencimiz, oku atarken 'Ya Hak' diyecek. Ya Hak derken, kendisini yaratan bu dünyaya kulluk için gönderen Allah'ı, rabbini düşünecek. Rabbini düşünürken terbiyeyi düşünecek. Rabbinin rızasını kazanarak nasıl yetişirim diye düşünecek. Ya Hak derken, adaleti, doğruluğu düşünecek. İşte onun için bizim bu geleneksel sporlarımız, birer spor olmanın ötesinde gerçekten her biri ciddi birer terbiye kurumudur. Ve inşallah bu tür etkinlikleri arttırarak gençlerimize bu geleneksel sporlarımızı tanıtarak, bunlarla zaman geçirmelerini teşvik ederek inşallah 2053'ü, 2071'i kuracak olan gençliğimizi yetiştireceğiz."

Bilal Erdoğan, konuşmasının ardından AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Valisi Mustafa Hakan Güvençer ile birlikte kaftan giyerek kavuk taktı ve hedef tahtasının önüne geçerek 'Ya Hak' diyerek ok attı. Bilal Erdoğan, festival kapsamında ok yarışlarını da izledi.