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Mahkeme: Bilal Erdoğan'a 'rüşvet toplama başkanı' demek suç değil

Bi­lal Er­do­ğan, Kılıçdaroğlu'na 30 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı aç­mıştı

24 Mayıs 2015 11:36

İs­tan­bul Ana­do­lu 28. As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si, CHP lideri Kemal Kı­lıç­da­roğ­lu'nun 30 Mart Ye­rel Se­çi­mleri ön­ce­sin­de Amas­ya mi­tin­gin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "rüşvet toplama başkanı" nitelemesi yapması üzerine açılan tazminat davasında kararını verdi. "Mi­ting­de di­le ge­ti­ri­len yol­suz­luk id­di­ala­rı o ta­rih iti­ba­rıy­la gün­cel ol­du­ğun­a" dikkat çekilen kararda, Kılıçdaroğlu'na herhangi bir ceza verilmemesine hükmedildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Kı­lıç­da­roğ­lu, 30 Mart Ye­rel Se­çi­mleri ön­ce­sin­de Amas­ya mi­tin­gin­de yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, dö­ne­min baş­ba­ka­nı Er­do­ğa­n’­ı eleş­tir­di ve “Oğ­lu­nun TÜR­GEV di­ye bir vak­fı var. Bu vak­fa pa­ra­lar ne­re­den ge­li­yor? Se­nin oğ­lu­nun ne ay­rı­ca­lı­ğı var? Oğ­lu­nun ay­rı­ca­lı­ğı, rüş­vet top­la­ma mer­ke­zi baş­ka­nı ol­ma­sı­dı­r” de­di. Bu­nun üze­ri­ne Bi­lal Er­do­ğan “Ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rıl­dı­ğı­” id­di­asıy­la 30 bin li­ra­lık taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. Er­do­ğa­n’­ın taz­mi­nat ta­le­bi red­de­di­lir­ken, ge­rek­çe­li ka­rar­da şöy­le de­nil­di:

“Da­va­cı, söz­le­rin söy­len­di­ği dö­nem­de Baş­ba­kan, ha­len Cum­hur­baş­ka­nı olan Er­do­ğa­n’­ın oğ­lu ol­ma­sı se­be­biy­le top­lu­mun gö­zü önün­de­ki ki­şi­ler­den, da­va­lı ise ana mu­ha­le­fet par­ti­si li­de­ri­dir. Mi­ting­de di­le ge­ti­ri­len yol­suz­luk id­di­ala­rı o ta­rih iti­ba­rıy­la gün­cel ol­du­ğun­dan, top­lum ta­ra­fın­dan ta­kip edil­me­si se­be­biy­le ka­mu­oyu il­gi­si­nin bu­lun­du­ğu, so­ruş­tur­ma­la­rın he­nüz araş­tır­ma aşa­ma­sın­da ol­ma­sı ve ba­sı­na yan­sı­yan şek­liy­le gö­rü­nen ger­çek­li­ğe uy­gun bu­lun­du­ğu, ve­ri­liş şek­li ile olay ara­sın­da oran­tı­lı dil kul­la­nı­la­rak öz ve bi­çim den­ge­si­nin ko­run­du­ğu tes­pit edil­miş­tir.”

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