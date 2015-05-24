Mahkeme: Bilal Erdoğan'a 'rüşvet toplama başkanı' demek suç değil

İstanbul Anadolu 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Amasya mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a "rüşvet toplama başkanı" nitelemesi yapması üzerine açılan tazminat davasında kararını verdi. "Mitingde dile getirilen yolsuzluk iddiaları o tarih itibarıyla güncel olduğuna" dikkat çekilen kararda, Kılıçdaroğlu'na herhangi bir ceza verilmemesine hükmedildi.
Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Kılıçdaroğlu, 30 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Amasya mitinginde yaptığı konuşmada, dönemin başbakanı Erdoğan’ı eleştirdi ve “Oğlunun TÜRGEV diye bir vakfı var. Bu vakfa paralar nereden geliyor? Senin oğlunun ne ayrıcalığı var? Oğlunun ayrıcalığı, rüşvet toplama merkezi başkanı olmasıdır” dedi. Bunun üzerine Bilal Erdoğan “Kişilik haklarına saldırıldığı” iddiasıyla 30 bin liralık tazminat davası açtı. Erdoğan’ın tazminat talebi reddedilirken, gerekçeli kararda şöyle denildi:
“Davacı, sözlerin söylendiği dönemde Başbakan, halen Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın oğlu olması sebebiyle toplumun gözü önündeki kişilerden, davalı ise ana muhalefet partisi lideridir. Mitingde dile getirilen yolsuzluk iddiaları o tarih itibarıyla güncel olduğundan, toplum tarafından takip edilmesi sebebiyle kamuoyu ilgisinin bulunduğu, soruşturmaların henüz araştırma aşamasında olması ve basına yansıyan şekliyle görünen gerçekliğe uygun bulunduğu, veriliş şekli ile olay arasında orantılı dil kullanılarak öz ve biçim dengesinin korunduğu tespit edilmiştir.”