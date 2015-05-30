'Fetih Şöleni' öncesi son kontrolleri Bilal Erdoğan yaptı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun katılımıyla saat 17.30’da gerçekleştirilecek olan İstanbul’un fethinin 562’nci yılı kutlamaları öncesinde İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Bilal Erdoğan, Yenikapı’daki miting alanına gelerek hazırlıkları yerinde gözlemledi.

Topbaş ve Şahin, hazırlıklarda gelinen son aşamalar hakkında yetkililerden bilgi alırken, Bilal Erdoğan da oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile birlikte miting alanına gelerek Vasip Şahin ve Kadir Topbaş’la el sıkışıp ayaküstü kısa sohbet etti.

Bilal Erdoğan, çevredeki vatandaşlarla selfie ve hatıra fotoğrafı çektirip miting alanında kısa bir yürüyüş yaptıktan sonra, okunan Kur’an tilavetini dinledi.

‘Bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz’

Gazetecilere açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Şu an arkadaşlarımız Fetih kutlamalarının en güzel şekilde gerçekleşmesi için harıl harıl çalışıyorlar. Hazırlıklarının son safhasına gelmişler. İnşallah İstanbullular çok güzel bir görsel şölen izleyecekler. Tüm vatandaşlarımızı bu görsel şölene davet ediyoruz'' dedi.

Vali Şahin, Kazlıçeşme’de yapılacak olan HDP mitingiyle ilgili yöneltilen soruya ise "Gerekli tedbirleri alıyoruz. Tabii seçim kurulu kararını verdikten sonra biz de güvenlik tedbirlerini en sıkı şekilde almak durumundayız. Çalışmalarımız devam ediyor şeklinde cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş da, "Birkaç günden beri yoğun bir çalışma var. Bugüne kadar yapılmamış ölçekte büyük bir sahne kuruluyor. Bin 800 metrekarelik bir sahne var. Tamamen elektronik sistemlerle donatılmış büyük bir şölen olacak. Buraya gelenler bu güzelliği yaşayacaklar. Özellikle Türk Yıldızları’nın gösterileri, 562 kişilik büyük bir mehteran grubunun gösterileri ve lazer-ışık gösterileri olacak. İstanbulluları bu alana bekleriz dedi.

‘Fetih ruhunu haykıracak’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan da şöyle konuştu:

"Tabii ilk defa Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde bu kadar büyük bir fetih kutlaması yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız farklı bir cumhurbaşkanı olacağını söylemişti. Bu fetih kutlamasıyla da o farkı hissediyoruz. Sayın Başbakanımızın katılımıyla da burası hakikaten fetih ruhunu haykıracak. Özellikle gençlerimizin büyük bir teveccühünü göreceğimize eminim. Çeşitli etkinliklerle de bir şölen havasında geçecek. Tabii fetih ruhu bize unutturulmaya çalışılan bir ruh uzun zamandır. Yeni Türkiye vizyonunun da önemli bir parçası. Çünkü fetih sadece şehirleri zapt etmek, şehirleri ele geçirmek anlamında değil bizim kültürümüzde. Fetih, kalplere girmek, gönüllere girmek anlamını taşıyor aynı zamanda. Bu yeni Türkiye vizyonu bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, dik duruşumuzu temsil ediyor.