Biber gazının öldürdüğü iddia edilen Kadakal son yolculuğuna uğurlandı

Kadıköy’de cuma günü hayatını kaybeden Serdar Kadakal, bugün son yolcuğuna uğurlandı. 36 yaşındaki Kadakal'ın, Kadıköy'deki eylemler sırasında polisin attığı gazdan etkilenerek kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı. Serdar Kadakal'ın ablası Sibel Karaca, "Otopsi raporu açıklanmadan ben 'Ölüm nedeni budur' diyemiyorum" dedi.

Serdar Kadakal için Erenköy'deki Böcekli Tüccarbaşı Camiinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Kadakal'ın annesi Arzu, eşi Gülay Kadakal, ablası Sibel Karaca, CHP Milletvekilleri Akif Hamza Çebi ile Mahmut Tanal ve Kadakal'ın arkadaşları, aile yakınları katıldı.

Cenaze namazı kılınmadan önce, Kadakal'ın annesi Arzu Kadakal ve eşi Gülay Kadakal, tabutun üzerine sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne ve eşi yakınları teselli etti. Caminin önündeki kaldırıma Serdal Kadakal'ın motosikleti de getirildi. Cenaze namazının ardından Kadakal'ın cenazesi, alkışlar eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Cenaze aracı hareket ettikten sonra bir grup slogan atmak isteyince, Serdar Kadakal'ın arkadaşları ve yakınları gruba slogan atmamaları konusunda uyarıda bulundu. Serdar Kadakal'ın cenazesi Beykoz Paşabahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Camide basın mensuplarına açıklama yapan abla Sibel Karaca şunları söyledi:

İlk ve son kez konuşuyorum

"İlk ve son kez açıklama yapacağımı düşünüyorum. Çünkü dün çok fazla ağzımızdan çıkmayan şeyler yazıldığı için bu açıklamayı yapıyorum. Biz kesinlikle 'Şundan oldu, bundan oldu' diye bir şey demiyoruz. Hiç kimse hakkında otopsi raporları çıkmadan, elimizde kesin kanıt olmadan, böyle bir şeyin altına imza atmıyoruz. Serdar kendine özel bir insandı. Hastaneye götürüldüğü anda ex olarak ilk kayıtlara geçti. 45 dakika bir saat arası kalp masajı yapıldı. Hastane çok genç olduğu için, olayların çok içerisinde olduğu için, ölümü şüpheli gördüğü için kendisi zaten savcılığa bilgi verdi. Bunun üzerine biz de otopsi yapılmasını istedik Çünkü 'Kalp krizi mi geçirdi', 'Neden oldu?' diye sorular soracağız. Trafik kazası geçirse 'Trafik kazası geçirdi' dersiniz, düşse 'Düştüğü için öldü' derdik ama durup dururken öldü, beş dakika içinde her şey oluştu.

Kalp pili kullanmıyordu

Aile olarak otopsi yapılmasını istedik. Kardeşimin kalp pili yoktu, 1996 yılında, kalp kapaklarından ameliyat olmuştu. Buna bağlı olarak ilaçlarını düzenli olarak kullanıyordu. Motosiklet tutkunuydu, etrafında çok sevilen biriydi. Barlar sokağında çok uzun yıllardır, tanınan biriydi. Otopsi raporu açıklanmadan ben 'Ölüm nedeni budur' diyemiyorum. Bilinen şu var, olayların olduğu yerin 200 metre ötesinde oturuyordu. Sadece kardeşim değil bebekler de etkilenmiştir, yürüyen insan da etkilenmiştir, oturan da etkilenmiştir, atan da etkilenmiştir, atılan da etkilenmiştir. Biz bu soru işaretlerini gidermek için çalışıyoruz. Hiç bir şekilde kalp krizi geçirmedi, doktor bunu da kalp krizi olarak yazmadı. Ön otopsi raporu verilmedi."