Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi 8 kişinin öldüğünü açıkladı, emniyet biber gazı öldürmez dedi

İnsan Hakları Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Türkiye Tabipler Birliği gibi 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi'nin 2014 yılı biber gazı raporunda, 2014 yılında biber gazı kullanımından dolayı 8 kişi hayatını kaybederken, en az 453 kişi de yaralandığı yer almıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise, "2014 yılında güvenlik güçlerince kullanılan biber gazından dolayı 8 kişinin hayatını kaybettiği, 453 kişinin de yaralandığı" yönündeki haberlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 2014'te güvenlik güçlerinin kullandığı biber gazından etkilenerek hayatını kaybeden olmadığı ve biber gazının insan sağlığı için tehlikeli olmadığı belirtildi.

Emniyet, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde kamu düzeninin bozulması ile barışçıl amaç güdülmemesi nedeniyle ikazlara rağmen saldırgan davranışların devam etmesi nedeniyle son çare olarak "orantılı güç" kullanıldığını kaydetti.

'Biber gazından değil gaz fişeğinden ölmüş olabileceği değerlendirilen bir vatandaşımız var'

Bu güç kullanma içerisinde, göz yaşartıcı gazların da yer aldığı ifade edilen açıklamada biber gazının insan sağlığına zararı bulunmadığı ifade edildi.. Bir ölüm olayının gaz fişeği kapsülü kaynaklı olduğu kaydedildi:

"Kullanılan göz yaşartıcı gazlar, uluslararası standartlarda olup, insan sağlığına zararının bulunmadığı laboratuvar raporlarıyla da belgelenmiştir. 2014 yılı içerisinde, iddia edildiği gibi, güvenlik güçlerimizce kullanılan göz yaşartıcı gazdan etkilenerek hayatını kaybeden vatandaşımız bulunmamaktadır. Ancak, göz yaşartıcı gaz fişeği kapsülünün çarpması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilen bir vatandaşımız bulunmaktadır. Konuya ilişkin yargılama süreci devam etmektedir. Ayrıca, vatandaşlarımızın gazdan etkilenerek yaralandığına ilişkin sağlık birimlerine ve Kurumumuza herhangi bir bilgi intikal etmemiştir. Açıklanan nedenlerle, söz konusu haberlerde yer alan göz yaşartıcı gazlarla ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."