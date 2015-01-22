Türkiye’ye biber gazı satan fabrika sahtecilikten kapatıldı

Türkiye'nin biber gazı aldığı önemli tedarikçilerden biri olan Güney Koreli DaeKwang fabrikası kapatıldı. "Yasadışı üretim ve belgelerde sahtecilik" gerekçesiyle fabrikası kapatılan firmanın ihracat izninin de iptali bekleniyor.

Birgün gazetesinden Onur Erem’in haberine göre, Kore’deki Monthly Joongang dergisinden gazeteci Choi Jae-Pil, üç gün önce yayımlanan haberinde fabrikanın bulunduğu bölgedeki Nakdong Nehri kenarında yürürken kullanılmış göz yaşartıcı gaz fişeği kovanları bulunduğunu, bunun üzerine araştırmasını derinleştirdiğini anlatmış ve bunun sonunda pek çok yasadışı uygulama tespit ettiğini açıklamıştı. O uygulamalardan bazıları şöyle: Gaz fişeklerinde barut kullanılması gereken DaeKwang bunu üretim lisansı olmadan üretti, fitil ve potasyum kloratı ise Çin'den yasadışı yollarla, ithalat izni almadan ülkeye soktu.

Genel müdür itiraf etti

Şirketi bir süredir izlemeye alan Kore polisi, depolama izni olmadan bir ambarda büyük gaz fişeği stokları biriktirdiğini tespit etti. Bunun üzerine polis sorgusuna alınan DaeKwang Genel Müdürü Hag-Song Kim bu suçları itiraf etti. İtirafın ardından savcılık DaeKwang'ın olası diğer yasadışı uygulamalarını da ortaya çıkarmak için büyük bir soruşturma başlattı. Kore Gümrük Ofisi fabrikaya baskın düzenleyerek tüm yasadışı ithal ürünlerini tespit etti. Polis güçleri ise fabrikaya girerek kapatma emrini tebliğ etti. Bu gelişmelerin ardından Kore Polis İhracat Birimi DaeKwang'ın gaz ihracat iznini iptal etmesi bekleniyor. Böylece, DaeKwang Türkiye'ye gaz satma iznini kaybetmiş olacak.

DaeKwang'ın ismi Türkiye kamuoyunda change.org'da düzenlenen biber gazı satışını protesto eden imza kampanyasıyla duyulmuştu.