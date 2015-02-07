2014 yılında 224 gün biber gazı kullanıldı, 8 kişi öldü

İnsan Hakları Derneği, Makine Mühendisleri Odası, Türkiye Tabipler Birliği gibi 30 sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi, 2014 yılı biber gazı raporunu açıkladı. Rapora göre biber gazı kullanımından dolayı geçen yıl 8 kişi hayatını kaybederken, en az 453 kişi de yaralandı. Rapora göre geçen yıl 365 günün 224 günü biber gazı kullanıldı. Biber gazının en yoğun olarak kullanıldığı ay ise 24 günle Kobanê protestolarının yaşandığı Ekim ayı.

İnisiyatif adına yapılan açıklamayı, Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi sözcüsü Selin Top okudu.



Her fırsatta biber gazının ölümcül ve zararlı olduğunu dile getirdiklerini belirten Selin Top, “Kimyasal bir silah olan biber gazı 2014 yılında en az 453 kişinin yaralanmasına ve 8 kişinin ölümüne neden oldu" dedi.

Raporda hayatını kaybeden isimler

Berkin Elvan (14), Elif Çermik (64), polis memuru Ahmet Küçüktağ (30), Ramazan Ertaş (80), İbrahim Aras, Yusuf Özer (73), Aynur Kudin (28), Mesut Menekşe (42)'nin geçen yıl biber gazından dolayı hayatını kaybettiği kaydeden Top, “Biber gazının ölümcül olduğunun kabul edilmesi için daha kaç can yitirmemiz gerekiyor? Daha fazla ölümler, yaralanmalar, uzuv kayıpları istemiyoruz. Bu silahlara ayrılan bütçe yetkililerce açıklanmamaktadır. Biber gazı denilerek masumlaştırılmaya çalışılan kimyasal silahın yasaklanması için kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi ve bu işknceye karşı birliğimizi güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğimizi bir kere daha dile getiriyoruz. Daha fazla ölümler istemiyoruz. Bugün sizlerle paylaştığımız 2014 yılı biber gazı kullanım raporu sadece geçtiğimiz yıl polis devleti uygulamalarını gözler önüne sermekle kalmıyor, önümüzdeki yıllara dair büyük bir endişenin de kapılarını aralıyor" dedi.

'Biber gazından muaf şehrimiz ve insanımız yok'

Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi'nde yer alan 30 sivil toplum kuruluşundan biri olan Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ali Çerkezoğlu, 2015 yılı için yaklaşık 2 milyon adet biber kapsülü alımının planlandığını savunarak, “Biber gazının yıllık istatistiğini tutmak, her ay nerede ne kadar, kaç kişiye ölümcül kimyasal silahın kullanıldığını raporlamak gibi bir ülke için utanç verici bir işle uğraşıyoruz. Bu raporlandırmayla, görmeyen gözlere, duymayan kulaklara bir kez daha biber gazının ne kadar ölümcül, ne kadar pervasızca kullanılan bir silah olduğunu gözler önüne serdik. Raporda da göreceğiniz gibi biber gazından muaf bir şehrimiz, biber gazından muaf bir insanımız yok" dedi.

Yine Biber Gazı Yasaklansın İnisiyatifi'nde yer alan sivil toplum kuruluşlarından İHD adına açıklamaya katılan Kıvanç Sert, raporun içeriğinden bilgiler verdi.

224 gün biber gazı kullanıldı

Rapora göre geçen yıl 365 günün 224 gününde biber gazı kullanılmış. Gaz kullanımından dolayı geçen yıl 8 kişi hayatını kaybederken, en az 453 kişi de yaralandı. Rapora göre geçen yıl en fazla biber gazı Kobanê eylemlerinin yapıldığı Ekim ayında kullanıldı.



Ekim ayında 24 ilde 24 gün biber gazı kullanılmış ve 18 kişi de yaralanmış. Rapora göre biber gazından dolayı 8 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan Berkin Elvan ve Elif Çermik 2013 yılında biber gazı kapsülü ile yaralanıp geçen yıl hayatını kaybederken, kalan 6'sı geçen yıl aldığı yaralar sonucu hayatını kaybetti.

Aylara göre biber gazı kullanımı

OCAK: Güvenlik güçleri 12 gün biber gazı kullandı. 3 kişi yaralandı. Sincan Çocuk Cezaevi'nde koğuşa gaz sıkıldı.

ŞUBAT: 14 ilde 18 gün gaz kullanıldı. Taksim İmam Adnan sokak'ta bir binaya gaz sıkılması üzerine 6 aylık bebek yoğun gaza maruz kaldı. Batman'da bir kişi gaz fişeği isabet etmesi üzerine bir gözünü kaybetti.



MART: 24 ilde 19 gün biber gazı kullanıldı. Bunun 13 günü İstanbul'da kullanıldı. 16 yaşındaki bir çocuğun 2 parmağı koptu. Gezi eylemlerinde gaz kapsülü ile yaralanan Berkin Elvan hayatını kaybetti. TUİK'in verilerine göre sadeceİstanbul'da 1 milyon 272 bin kişi biber gazına maruz kaldı. 70 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.

NİSAN: 9 ilde 20 gün gaz kullanıldı.



MAYIS: 17 ilde 20 gün gaz kullanıldı.

HAZİRAN: 18 ilde 20 gün gaz kullanıldı.



TEMMUZ - AĞUSTOS: 10 İlde 32 gün gaz kullanıldı. 78 yaralı, 3 kişi gözünü kaybetti.

EYLÜL: 11 ilde 27 gün gaz kullanıldı. 183 kişi yaralandı. Van'da 9 yaşındaki Suzan Kaplan yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



EKİM: 24 ilde 24 gün boyunca gaz kullanıldı. Urfa'da 12 yaşındaki A.K., gaz fişeğiyle başından yaralandı. DBP Eşbaşkanı Şener Yeşilırmak gaz fişeğiyle Van'da başından yaralandı. Biber gazı kaynaklı yaralı sayısı toplamı 18.

KASIM: 12 ilde 17 gün gaz kullanıldı.



ARALIK: 5 toplumsal gösteri ve yürüyüşe gazla müdahale edildi. 13 ilde 15 gün gaz kullanıldı. Hakkari'de 7 yaşındaki bir çocuk gazdan bayıldı.