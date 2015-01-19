Hrant Dink'i ananlara polisten biber gazı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i ölümünün 8. yılında Ankara’da anmak için toplanan gruba polis müdahale etti. Çıkan olaylarda en az 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Grup, Sakarya Meydanı’nda toplandı. Bir süre sonra grup, Adalet Bakanlığı’na yürümek istedi. Polis, Milli Müdafaa Caddesi’ne kadar grubun yürümesine izin verdi.

Buraya gelindiğinde polis, “Açıklamanızı burada yaparak dağılın” uyarısında bulundu. Göstericiler, açıklamayı bakanlık önünde yapmak istedi. Ortamın gerginleşmesi üzerine polis, gruba müdahale etti. Önce su sıkan polis, daha sonra biber gazıyla göstericileri dağıttı.