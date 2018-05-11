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 BEYOĞLU'NDA İBRETLİK GÖRÜNTÜLER

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi

11 Mayıs 2018 16:31

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda sokakta yaşayan 4 gencin bonzai kullandıktan sonra kendilerinden geçmiş haldeki ibretlik görüntüsüne kimse aldırış etmedi.
Dolapdere Caddesi Taksim Meydanı tarafında üzeri beyaz örtüyle kaplı,  yerde hareketsiz yatan bir kişi, çevredekiler tarafından farkedildi.  Bir seyyar satıcı,  \"Bu ceset değil. Yatıyorlar burada. Kimsesiz, gariban bunlar. Belediye bunları toplayıp bir kampa almıyor. bunlara sahip çıkılmıyor, evleri yok, sokakta yaşıyorlar\" dedi.

BONZAİ HAZIRLARKEN GÖRÜNTÜLENDİ. KAMERAYI GÖRÜNCE UZAKLAŞTI
Birkaç saat sonra yine aynı yerde bonzai kullanımı sonrası kendinden geçen ve yerde yatan 4 genç görüldü. Bir başkası da aynı yerde   bonzai hazırlarken görüntülendi. Kamerayı görünce de uzaklaştı.  Bu arada kaldırımda yürüyen kişiler bazıları yolunu değiştirirken, çoğu kişi de yerde yatanlara aldırış etmedi, yoluna devam etti.

Görüntü Dökümü
-Üstü beyaz örtü ile kapalı, kaldırımda yerde yatan kişi
-Röportaj
-Yoldan geçenler
-Yerde yatan kişinin hareket etmesi
-Yoldan geçenlerin yolunu değiştirmesi
-Yerde yatan 4 genç
-Ayakta olan kişinin bonzai hazırlaması
-Bonzai hazırlayan kişinin kamerayı görünce uzaklaşması
-Genel ve detay görüntüler
 

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