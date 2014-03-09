Çifte infazın sebebi tacizmiş

İddialara göre, Rustam Mattiyev (27) ile Murat Besimov’un (22) evlerinden saat 06.30’da silah sesi ve çığlıklar duyuldu. Alt katta oturan Türkmenistan uyruklu Azimov isimli kadın yardım etmek için yukarıya çıktı.

Bu sırada saldırganın binadan hızla uzaklaştığını gördü. Yukarıya çıkan kadın, evde bulunan Türkmenistanlı kadın L. Besimov’u ağlarken, L. Besimov’un kardeşi Murat Besimov ile Rustam Mattiyev’i ise yerde kanlar içinde gördü. Kadının haber vermesi üzerine olay yerine ulaşan polis ekipleri, ev ve çevresinde incelemelere başladı. Gözleri önünde ağabeyi ve arkadaşının ölümüne tanıklık eden L. Besimov, dışarıda bir süre ağladıktan sonra polis ekipleri tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Taciz iddiası

İstanbul’da bir ailenin yanında yatılı bakıcı olarak çalışan L. Besimov’un polise, Cumartesi akşamı kardeşi Murat Besimov ve Rustam Mattiyev’la bir bara gittiklerini, burada tanıştıkları 1 kişinin gece geç saatlerde kendileriyle eve geldiğini, evde kendisini sürekli taciz etmesi üzerine tartışma çıktığını, şüphelinin tabancasını çıkararak kardeşi Murat ile Rustam Mattiyev’i başlarından vurarak kaçtığını söylediği öğrenildi.

Olay yerinde detaylı bir inceleme yapan polis ekipleri, saldırganın kaçtığı sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarından şahsın eşkalini belirledi. Kimliği de tespit edilen saldırganın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.