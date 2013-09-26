Kotil, Beyoğlu Belediyesi için aday adayı oldu

Yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi konusuna dikkat çekmek için İstanbul'dan Ankara'ya yürümesiyle dikkatleri çeken Aylin Kotil, Beyoğlu Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu. CHP'nin bir başka aday adayı ise Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç.

İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan sonra en çok ilgi çeken başkanlık yarışı Beyoğlu Belediyesi adayları arasında. Taksim'in de bulunduğu ilçenin önemi, Gezi direnişinden sonra daha da arttı. Beyoğlu Belediyesi için aday adayları da ortaya çıkmaya başladı.

Seçim barajının düşürülmesi için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyerek kamuoyunun dikkatini çeken Aylin Kotil, Beyoğlu'ndan CHP aday adayı oldu. Aylin Kotil yarın CHP Beyoğlu İlçe Merkezi’ne giderek, Beyoğlu Belediye Başkan Aday Adaylığı için başvurusunu yaptı. Kotil'in Cuma günü saat saat 14:00'da CHP Beyoğlu İlçe Merkezi’nde basın toplantısı düzenleyerek belediye başkan aday adaylığını kamuoyuna duyuracak.

"Erdoğan'la yarışacağım"

Kotil, Beyoğlu'nu, zor bir seçim bölgesi olduğu için özellikle seçtiğini belirtti. "Bütün hedefim, toplumun kutuplaşmasına engel olmak" diyen Kotil, Beyoğlu için Misbah Demircanla değil, Tayyip Erdoğan'la yarışacağını söyledi:

"Beyoğlu demek aslında Tayyip Erdoğan demek. Beyoğlu’nun iki yüzü var. Bunu unutmamak lazım. Bir kamuoyunun bildiği Beyoğlu, diğeri Kasımpaşa diye bilinen Beyoğlu. Ben aday gösterildiğimde Misbah Demircan ile yarışmayacağım. Başbakan Erdoğan ile yarışacağım. Bunun için kapı kapı dolaşmaya hemen başlayacağım. Bunun için resmen aday gösterilmeyi beklemeyeceğim. Rüştümü ispatlayacağım."

'Seçim barajı'na karşı yürümüştü

Yaz aylarında, seçim barajının düşürülmesi için İstanbul'dan Ankara’ya kadar yürüyerek gelen Kotil, barajın düşürülmesi isteğini içeren manifestoyu da TBMM'de temsil edilen siyasi parti gruplarına teslim etmişti.

Kotil, "Seçim barajının kaldırılması için yürüyorum. Böyle bir bilinç zaten vardı. Birçok insan seçim barajından rahatsız. Amacım, daha fazla bilinç uyandırmak ve iktidara bu konuda daha duyarlı olmasını sağlamak ve barajı indirtmek. Bir an aklıma geldi. Düşünülerek yapılmış bir şey değil. seçim barajı beni çok uzun zamandır rahatsız ediyordu. Evde salata keserken, işte çalışırken, yemek yaparken hep aklımda, o arkada bir yerdeydi seçim barajı. Çünkü Avrupa ülkelerinin hiç birinde böyle yüksek baraj yok" demişti.

Aylin Kotil'in ismini kamuoyu Mustafa Sarıgül ile biliyor. 22 yaşındayken 1993 yılında Sarıgül ile evlenen Aylin Kotil, 2008 yılında boşandı. Kotil ile Sarıgül'ün bu evlilikten bir oğlu bulunuyor.

Aylin Kotil, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun... 1996'da kurduğu Ataköy Eğitim Merkezinde, çocuk eğitimi üzerine çalışmalarda bulunuyor.

Diğer aday Onanç

Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday olan diğer bir isim ise CHP Parti Meclisi Üyesi Gülseren Onanç. Onanç, Gezi Parkı protestolarının verdiği umutla başkan adayı olmaya karar verdiğini söyledi.

AKP Misbah'la devam edecek

AKP'nin ise seçimlere, şu anki Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile katılması bekleniyor.