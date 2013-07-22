Beyoğlu esnafından masa sandalye eylemi

Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği (BEYDER) öncülüğünde yüzlerce kişi, Beyoğlu'na uygulanan masa sndalye yasağını ikinci yılını protesto etmek için yürüyüş düzenledi.

Ezgi Çapa'nın Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği'nin (BEYDER) düzenliği eyleme yüzlerce kişi katıldı. Saat 17.00'de İstiklal Caddesi'nde bulunan Mis Sokak'ta toplanan yüzlerce kişi, "Esnaf 2 Yıldır Mağdur" ve "Esnafa Destek Ol" yazılı pankartlar açtı.

Grubun toplandığı sırada, gruba tepki gösteren bir kişi ile eylemciler arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Masa ve sandalyelerin eller üzerinde taşındığı yürüyüş boyunca "Her Yer Taksim, her yer direniş", "Direne direne kazanacağız" sloganları atıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki yürüyüş boyunca mağaza ve dükkanlarda bulunan vatandaşlarla ve çalışanlar da alkış ve sloganlarla eyleme destek verdi.

Asmalımescit girişinde bekleyen çevik kuvvet ekiplerinin bulunduğu noktaya kadar ilerleyen grup burada basın açıklaması yaptı.

BEYDER Başkanı Tarkan Konar "Türkiye'de tek bir ilçede ve kendi içinde bile belirsiz uygulanan bu yasağın nedeni gayrimenkuldur" dedi.

Belediyenin haksız rekabet yaratacak şekilde ticari hayata müdahalede bulunduğunu belirten Konar sözlerine şöyle devam etti:

"Masalar geri verilirse gayrımenkullerin değeri de yeniden artacağı için masalara bir düzenleme getirilmiyor. Eminiz ki esnafın mağduriyetinden bahsedilen bir zamanda hemen bir düzenleme yapılıp esnafın yüzünün gülmesi sağlanırdı. Ama tam tersi masa nedeniyle mühürlemeler ve cezalar devam etmekte. Belediye encümeni daha esnek olması gereken bir dönemde daha tavizsiz hareket etmektedir. Masa yasağının nedeni el değiştirme sürecidir, bu iktisadi bir 6-7 Eylül'dür"

Basın açıklamasının ardından polis barikatı önüne yanlarında getirdikleri masa ve sandalyeleri bırakan esnaf, olaysız bir şekilde dağıldı.