Beyoğlu'nda polise verilen izinsiz arama yetkisi kaldırıldı

Beyoğlu’nda bir ay süreyle herkesin üzerini, araçlarını ve evraklarını arama yetkisi veren mahkeme kararı Çağdaş Hukukçular Derneği’nin başvurusu ile İstanbul 33. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği kararın kaldırılmasını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Polisin isteğiyle alınmış olan, Ankara'da yaklaşık 3 milyon kişiyi kapsayan arama kararı Ankara Barosu'nun girişimiyle iptal edilmişti.

"OHAL gibi" diye adlandırılan, kişilerin üstlerinin, araçlarının, eşyalarının ve özel kâğıtlarının aranmasını öngören arama izninin bir benzeri de İstanbul Beyoğlu ilçesi için alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü 20 Ocak’ta İstanbul 27. Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, Beyoğlu’nda genel arama izni aldı. Polis kararda isimleri yazılı mahallelerden istediği herkesin üzerini, araçlarını ve evraklarını arayabilecekti. Karar 20 Şubat’ta sona erdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü nöbetçi olan İstanbul 35. Sulh Ceza Mahkemesi’ne bir kez daha başvurdu. Mahkeme kararı bir kez daha 1 aylığına uzattı. 2014/4 sayılı karar da ilk karar gibi polise genel bir arama yetkisi veriyordu.

Ancak bu kez de Çağdaş Hukukçular Derneği devreye girdi. Derneğin İstanbul Şubesinin girişimiyle, Beyoğlu ilçesinin tümünü kapsayan arama kararı kaldırıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği mahkemeye başvurarak, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirttikleri genel arama kararının hak ihlallerine ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yol açacağını belirtmişti. İstanbul 33. Sulh Ceza Mahkemesi genel arama kararını akşam saatlerinde kaldırdı.

Kararın kaldırılması Çağdaş Hukukçular Derneği’nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Dernek üyesi avukatlardan Güray Dağ “Beyoğlu’nun tamamını kapsayan arama ve gözaltı kararı kaldırıldı” dedi.

ÇHD'nin attığı tweette de, "Beyoğlu'ndaki hukuksuz aramaya karşı yapmış olduğumuz itiraz kabul edilmiş olup, arama kararı kaldırılmıştır" denildi.