Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: Direnelim, İstiklal'e gelelim

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın da aralarında bulunduğu bazı yetkililer, Beyoğlu'ndaki terör saldırısının meydana geldiği yere karanfil bıraktı.

Sputniknews’in haberine göre, terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'ne eşi ve çocuklarıyla gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi, İstanbul Ticaret Odası Başkanı İbrahim Çağlar, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ve bazı yetkililerle esnafı ziyaret etti.

Daha sonra beraberindekilerle olay yerine karanfil bırakan Demircan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terörün amacının korkutmak ve insanların hayat alanını daraltmak olduğunu anlattı.

“Saldırının hedefi herkesin eğlenmeye geldiği bir yer”

Demircan, saldırının esas amacının sadece Beyoğlu değil tüm Türkiye'yi etkilemek olduğunu belirterek, "İstiklal Caddesi'ne yapılmış bu saldırının hedefi; herkesin ortak noktası, eğlenmeye geldiği bir yer. 'İstiklal Caddesi'nde eğer bir kaos ortamı yaratılırsa, bütün Türkiye'deki etki çapımızı büyütürüz' düşüncesiyle burada, bu eylemi yaptılar" diye konuştu.

“İnadına buradayız”

Teröre asla prim vermeyeceklerini vurgulayan Demircan, "İnadına buradayız! İnadına dükkânlarımızı açıp, inadına Beyoğlu'ndayız. Yemeye, içmeye, gezmeye, tiyatroya, sinemaya ve sokak müzisyenlerini dinlemeye, buraya geleceğiz!' diyoruz. Direnelim, İstiklal'e gelelim. İstiklal'de istiklalimizi, hürriyetimizi kimseye kaptırmayalım" ifadelerini kullandı.

Olay yerine daha sonra gelen Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosu Robert Schuddeboom da dayanışma için bir arada olduklarını belirterek, "Teröre hayır, hayata evet" dedi.