Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden Dr. Fauci: Virüsün laboratuvarda üretildiğine dair kanıt yok, doğada evrimleşerek canlılara bulaştı

Beyaz Saray Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nün önde gelen isimlerinden bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, virüsün Çin'de laboratuvar ortamında insanlar tarafından üretildiğine dair bilimsel kanıtlar olmadığını söyledi.

National Geographic dergisine konuşan Dr. Fauci, Trump yönetiminin, 'virüsün Çin'de laboratuvarda üretildiği' iddialarını yalanlarken virüsün insanlar tarafından laboratuvarda üretildiğine dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söyledi.

ABD’de Koronavirüs ile mücadele eden en yetkili isimlerden biri olan Fauci, “Virüsün yarasalardaki evrimine ve son dönemde yaşananlara baktığımızda bilimsel kanıtlar, bu virüsün yapay ya da kasıtlı olarak manipüle edilmediğine dair çok güçlü eğilim gösteriyor. Bu virüs, doğada evrimleşerek canlılara bulaştı” ifadelerini kullandı.

“Virüsün bir anda sona ereceğini düşünmüyorum”

ABD’de ikinci bir dalganın görülmesinden endişe ettiğini sözlerine ekleyen Fauci, “Bu virüsün bir anda sona ereceğini düşünmüyorum” dedi. ABD’nin yaz mevsiminde ülkenin sağlık sistemini güçlendirmeye, sağlık çalışanları için hastane yatakları, vantilatörler ve kişisel koruyucu sağlık ekipmanlarına odaklanması gerektiğini dile getirdi.

“Aşının tarihsel olarak kısa bir süre içinde hazır olacağına inanıyorum” diyen Doktor Fauici, yaz başına kadar klinik aşı denemelerinin başlayabileceğini ifade etti.

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