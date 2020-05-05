Dünya Sağlık Örgütü: ABD, Covid-19'un laboratuvarda üretildiği iddiasına yönelik kanıt sunmadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ABD'nün Covid-19 virüsünün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına ilişkin ellerinde kanıt olduğuna yönelik iddialarını destekleyecek hiçbir delil sunmadığını belirtti.

DSÖ Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, açıklamasında ABD hükümetinin söz konusu iddialarla ilgili hiçbir kanıt göstermediğini belirterek, “Bizim açımızdan mesele halen spekülatif” dedi.

Ryan sözlerine şöyle devam etti:

“Olgulara dayalı çalışan her kurum gibi biz de virüsün kökenine ilişkin her türlü bilgiye açığız. Eğer ABD’nin elinde bu konuda bilgi veya veri varsa bunu paylaşıp paylaşmamaya ya da ne zaman paylaşacağına karar vermeli. DSÖ’nün bilgi olmadan hareket etme olanağı yok.”

Ryan, salgınla mücadele sürecinde Çin ile işbirliği ve bilgi alışverişinin kritik olduğunu ve konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini belirterek "Eğer bu bir suistimal soruşturması gibi yürütülürse çözümü çok zor olur. Siyasal bir soruna dönüşür" görüşünü aktardı.

Ne olmuştu?

Fox News’a 3 Mayıs'ta katılan ABD Başkanı Donald Trump, salgının Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan yayılmaya başladığını öne sürerek “Korkunç bir hata yaptılar ve kabul etmek istemiyorlar” demişti.

Aynı gün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da benzer bir iddiayla ellerinde ‘Koronavirüs'ün Çin’deki bir laboratuvarda ortaya çıktığına dair çok sayıda kanıt’ olduğunu söylemişti.