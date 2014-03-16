Beşir Atalay: Tapeleri sızdıran kişiler tespit edildi

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kamuoyunda büyük yankı uyandıran dinleme kayıtlarını sızdıranların saptandığını belirterek, “Bu kadar kararı veren, o adliye, o yargı, bunları izleyen emniyet, İstihbarat, MİT, TİB bunların hepsi şu anda mercek altında ve hepsi inceleniyor. Bütün bunların hesabı sorulacak. Yurtdışına çıkan var, burada olan var, hepsi çalışılıyor, hepsi hemen hemen tespit edildi” dedi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Kanal 7 televizyonunda, kendisine yönelik ‘İrancı’ iddialarına da 11-12 yıldır İran’a hiç gitmediğini söyleyerek yanıt veren Atalay, şunları söyledi.

Korku merkezi

Şu günlerde bakıyorsunuz, dinlemeler, şantajlar yani burası bir korku merkezi, karanlık bir merkez. Bu bir sadece paralel yapı olayı değil. Dışarısı, içerisi hepsi birleşmiş. Özellikle 2011’in 2’nci yarısından itibaren, 2012-2013’te sayıları artık milyonun üzerine çıkan dinlemeler var. Bütün bunlar görülecek, bütün bunların hesabı sorulacak. Yurtdışına çıkan var, burada olan var, hepsi çalışılıyor, hepsi hemen hemen tespit edildi, bütün bunlar yürüyor. (Yeni ses kayıtlarının geleceği iddiaları üzerine) Ses kayıtlarının hiçbir kıymeti kalmadı. Onları yapacaklar varsa görecekleri de vardır. Ne ortaya çıkarmak istiyorsa herkes çıkarsın, hiçbir şeyden endişemiz de korkumuz da yok.

Dosyalar kapanamaz

(Yolsuzluk iddiaları) Hiçbir dosya kapanmaz ama adaletli yargı sürecinde eğer yanlış yapan varsa cezasını görür, eğer bunlar komploysa onlar da ortaya çıkmış olur. Bütün bunlar yargının elinde inceden inceye dokunacak, eğer hata yapan varsa cezasını da görecek. Bundan hiç kimsenin tereddütü olmasın. Yanlışın, haramın, adaletsizliğin arkasında asla durmayız.

Ergenekon davası rezalet

(Ergenekon tahliyeleri) Tahliyeler bir beraat değil, sadece tutuksuz yargılanma, yani dava devam ediyor. Onların mahkemede aldıkları cezalar belli, bu temyize gidecek ve ondan sonra kesinleşecek, herkes cezasını çekecek. Davanın açıldığı 2007 yılından beri eklemelerle giderek karmaşık ve kim suçlu, kim suçsuz ayırt edilemez hale geldi. Aslında o dava kendi başına bir rezalet.