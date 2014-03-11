RTÜK'ten Meclis'te açıklanan tapeleri yayımlayanlar hakkında rapor talebi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Tayyip Erdoğan’la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve “paraları sıfırla” talimatı verdiği ses kayıtlarını partisinin grup toplantısında dinletmesinin ardından RTÜK İzleme Dairesi Başkan Yardımcısı, kurul uzmanlarına bir talimat gönderdi. Cumhuriyet'ten Fikret Kozok'un haberine göre uzmanlara gönderilen yazıda, Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı tapeleri yayımlayan kuruluşlar hakkında rapor düzenlenmesi istendi.

Kılıçdaroğlu, 25 Şubat’taki grup toplantısında Erdoğan’a ait olduğu belirtilen ses kayıtlarını dinletmişti. Aynı gün yapılan AKP Grup Toplantısı’nda Erdoğan’ın grup konuşmasını sonuna kadar canlı yayımlayan kanallar, tapeler nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını yarıda kesmişti.

Toplantıda kayıtları yargı dahil resmi ve gayri resmi kanallardan doğrulattırdıklarını belirten CHP lideri, “Ağrı Dağı ne kadar gerçekse, Erciyes Dağı ne kadar gerçekse bu kayıtlar, tutanaklar da o kadar gerçek” demiş ve Erdoğan’ı istifaya çağırmıştı. Başbakan Erdoğan ise Kılıçdaroğlu’nun anayasaya aykırı hareket ettiğini savunarak gerekli adımları atacaklarını söylemişti.

RTÜK hemen harekete geçti

Erdoğan’ı kızdıran bu girişimin ardından RTÜK işlem başlattı. İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı, RTÜK uzmanlarına birer elektronik posta atarak CHP Grup Toplantısı’nda tapelerin dinletildiği bölümleri yayımlayan kanallar hakkında rapor hazırlanmasını istedi.

Başkan Yardımcısı, yazısında şunları kaydetti:

“Arkadaşlar merhaba, bilindiği gibi 25/02/2014 tarihli CHP grup toplantısında Başbakan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmeleri yayınlanmıştır. Bazı yayın kuruluşları söz konusu grup toplantısını haberleştirerek değişik şekillerde yayınlamıştır. (Bizzat ses kayıtlarını vererek, kendi seslendirerek, kayan yazı şeklinde vb.) Bahse konu olan telefon görüşmelerini her ne ad altında olursa olsun yayınlayan medya hizmet sağlayıcıları hakkında 6112 sayılı kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bendleri çerçevesinde rapor düzenlenerek 04 Mart 2014 Salı gününe kadar teslim etmeniz rica olunur.”

‘RTÜK’ün tarafsızlığı tamamen bitti’

Bu girişime tepki gösteren RTÜK üyesi Ali Öztunç, RTÜK’ün seçim sürecinde tarafsızlığını yitirdiğini ifade etti. Öztunç, şöyle konuştu:

“Hiçbir daire başkan yardımcısı uzmanlara talimat veremez, ‘şu maddelerden ceza verilsin’ diyemez. Bırakın daire başkan yardımcısını, RTÜK üyesi de, başkanı da bunu söyleyemez. Bir daire başkanı bunu yapabiliyorsa, RTÜK’ün AKP’li üyelerinden ya bsaşkanından aldığı talimatla yapıyordur. Bu gösteriyor ki RTÜK son seçim sürecinde tamamen tarafsızlığını yitirmiştir. Bir yerlerden gelen talimatla yayıncı kuruluşlar üzerinde baskı kurmaya başlamıştır. Üstelik, bahsi geçen yayın, ana muhalefet partisi başkanının grup konuşması. Kürsü dokunulmazlığı var. Siyasi parti liderlerinin konuşmalarına sansür uygulamak demokrasiyle çelişir, buna kimsenin hakkı yoktur, haddi de değildir.”