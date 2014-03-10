Nurettin Canikli'den tape açıklaması: Konuşmalar kısaltılmış

AKP Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, kendisi ile Hasan Doğan'a ait olduğu öne sürülen ses kaydına ilişkin, "Net olarak ifade edebilirim, bir defa konuşmalar kısaltılmış, çıkarılmış, yani çıkarmalar var" dedi.

Giresun Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği'ini ziyaret eden Canikli, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Canikli, bir gazetecinin, "kendisi ile Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği öne sürülen Sayıştay raporlarıyla ilgili ses kaydına yönelik" sorusuna, "Ben de birkaç defa dinledim, sonra tapelere de baktım. Şu konuda tespitim, net olarak ifade edebilirim, bir defa konuşmalar kısaltılmış, çıkarılmış, yani çıkarmalar var" yanıtını verdi.



Konuşmanın bir türlü tam tamamlanmadan birkaç yerde çok açık bir şekilde kesilmesinin söz konusu olduğunu belirten Canikli, şunları söyledi:



"Dolayısıyla bu konuşmada bazı metinlerin özellikle çıktığı ya da çıkartıldığını söylememiz mümkün. Bu konu gündeme geldiğinde bir söyleyiş biçimi, tarzı var benim. Bütün olarak, olayı tam olarak ortaya koyma şeklinde, bütün yönleriyle, yani Sayıştay denetimi konusu gündeme geldiğinde olayı bütün boyutlarıyla ortaya koyma, anlatma gibi bir yöntemim var. Bütün konuşmalarda, bu konunun gündeme geldiği tüm konuşma ve görüşmelerde aynı yöntemi takip ediyorum, yani bütçe görüşmelerinde, onun dışındaki basına yapılan açıklamalarda çok gündeme geldi. Çünkü Türkiye'nin gündeminde Sayıştay denetimi, Sayıştay raporları, Sayıştay kanunu uzun uzuna tartışıldı. Bütün bu konuşma ve görüşmelerde aynı yöntemi takip etmiş ve izlemişimdir, yani olayı bütün boyutuyla ifade etmek şeklinde."

‘Çıkarmalar ve ilaveler var’

Canikli, konuşmalara bakıldığında hep kesildiğini anlatarak, "Muhtemelen şunun için kesiliyor, çünkü esas bu konuyla ilgili açıklığa kavuşturulacak konuşmalar ve gerçekten insanları ne olup bittiği konusunda aydınlatacak açıklamalar ve bunlar özellikle dışarıda bırakılmış gibi görünüyor, ona inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Çok net bir şekilde ortada, tabi çıkarmalar olunca ilaveler de var" diyen Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Mesela benim başka yerde yaptığım konuşmalar da monte edilmiş. Mesela benim bütçe görüşmelerinde olabilir, belki başka yerlerde... Hatta Ömer Dinçer'le ilgili bir bölüm var, müsteşarken aramızda geçen olay, öyle bir konuşmam var doğru ama o konuşmayı orada yapmadım, o konuşmayı odalarda ve kapalı ortamlarda yaptığım bir konuşmadır, ondan eminim. Dolayısıyla oralardan nasıl elde edildi bilemiyorum, oralardan monta edilmiş."

‘Teknik hata var’

Canikli, ses kaydında teknik hata olduğunu belirterek, şöyle konuştu:



"2012 ve 2013 raporlarından bahsediliyor. Mesela bir yerde 2013 raporu gelmezse sonra işte Hasan Bey'in söylediği iddia edilen 'mahvoluruz' ya da ona benzer bir ifade var veya 'duman oluruz' mu tam hatırlayamadım şu anda. Burada teknik hata var, çünkü 2013 raporu diye bir şey yok, o 2013'ten bahsedilen 2012 yılı kesin hesap raporu tasarısına ilişkin bir rapordur o. 2012 yılı raporu olarak da ifade edilen 2011 kesin hesap yani gelmeyen raporlar olarak söylenen 2011 yılı kesin hesap kanun tasarısına ilişkin raporlardır, dolayısıyla teknik ciddi bir anlamda hatalar vardır."



Mantıksızlıklar ve tutarsızlıklar olduğunu dile getiren Canikli, bunlardan bir tanesinin Sayıştay başkanıyla ilgili olarak kendisinin söylediği iddia edilen ifadeler olduğunu söyledi. Canikli, "Bir defa konunun gelişimi itibarıyla bütünlüğü bozan bir şeydir, yani ifadelerdir ve doğrudan oraya monta edilmiş ifadeler olduğu çok net bir şekilde ortadadır. Yani benim tarzım olarak da o şekilde ona benzer ifadeler kullanmam söz konusu değildir. Onun da ilave montaj olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Kastedilen raporların tümü Meclis'e geldi"



Servis edilen iddiaya göre Hasan Doğan'ın "duman oluruz" dediğini belirten Canikli, şu ifadeleri kullandı:



"Halbuki bu raporlar, yani bu kastedilen raporlar Meclis'e geldi, tümü geldi. İlk defa Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bu raporlar Meclis'e geldi, konuşuldu, hiç de duman olmadı kimse. Dolayısıyla orada da mantıksal doğru olmayan bir ifade var. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde orada sanıyorum bir mühendislik çalışması yapılmış gibi görünüyor. Daha ayrıntılı bir şekilde çalışmaları devam ettiriyorum, çünkü bazı ifadeleri tam hatırlamayabiliyorum. Onlarla ilgili de daha geniş açıklamayı önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde yapacağım."



Canikli, üst üste binen çok konuşma olduğuna dikkati çekerek, "Konuşmalar çok üst üste biniyor, o da belli ki tam denk getirilememiş, yani kesip ilavelerden sonra tam örtüştürülememiş, sürekli kesiliyor, sürekli üst üste biniyor. Arka fonda birtakım sesler var, ne olduğu anlaşılamayan. Tabi bunun için biraz daha teknik çalışma yapılması gerekiyor. Onunla ilgili de bir teknik çalışma yaptıracağım ayrıca" diye konuştu.