Beşiktaş'taki restoranda kadın müşterilere uygulanan şiddet TBMM gündeminde

Beşiktaş’taki Turgut Vidinli adlı restoranda kadın müşterilerin fazla gelen hesaba itiraz etmeleri nedeniyle mekan çalışanlarınca tartaklanmaları ve polis çağırmalarına karşın olaya müdahale edilmemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşındı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın yanıtlanması istemiyle verilen soru önergesinde, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için seferber edilmesi gereken kolluk kuvvetlerinin, şiddet gören kadınların ihbarına rağmen olay yerine intikal ettirilmemesinin gerekçesi soruldu.

Sezgin Tanrıkulu imzasıyla yazılı olarak yanıtlanması istenen soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

7 Mart tarihinde sosyal medya, görsel ve yazılı basının gündemine gelen bir iddiaya göre İstanbul’un Beşiktaş’ta Turgut Vidinli isimli bir mekanda oturan ve daha sonra işletmeciyle aralarında hesap konusunda tartışma çıkan bir grup kadın, mekan çalışanları tarafından darp edilmiştir. Söz konusu olay sırasında şiddete maruz kalan kadınların defalarca polisi aramasına rağmen olay mahalline polisin intikal etmediği ifade edilmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetin daha fazla tartışıldığı, kadınların gerçekleştirdiği 8 Mart yürüyüşlerine polisin müsamaha göstermeyişine tanık olunan bir dönemde, Türkiye’nin en merkezi yerlerinden biri olan Beşiktaş’ta gerçekleşen bu olaya kolluk güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekicidir.

Bu bağlamda:

1- İstanbul’un Beşiktaş semtinde bulunan Turgut Vidinli isimli mekanda gerçekleşen olayda kadınların şiddete uğradığına dair iddialar araştırılmış mıdır?

2- Söz konusu olayın yaşandığı sırada kadınların defalarca polisi aramasına rağmen, kolluk güçlerinin olay mahalline intikal ettirilmemesinin gerekçesi nedir?

3- Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda seferber edilmesi gereken kolluk güçlerinin böylesi bir ihbara karşılık vermemesi, olay mahalline intikal ettirilmemesi hangi amirin sorumluluğundadır ve söz konusu amir hakkında herhangi bir idari işlem yapılacak mıdır?

4- Beşiktaş’ın en çok bilinen mekanında herhangi bir kamera sistemi olmadığı iddia edilmektedir. Bu tür olayların ortaya çıkarılması konusunda bu tür mekanlarda kamera sisteminin konması konusunda herhangi bir çalışma yapılacak mıdır?

5- Olayın yaşandığı mekanı dışarıdan gören civar kameralar bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa, söz konusu kamera kayıtları inceleme altına alınacak mıdır?