Beşiktaş'ta kadın müşterilere şiddet!

Cumartesi akşamı, Beşiktaş'taki Turgut Vidinli isimli restoranda fazla gelen hesaba itiraz eden kadınların darp edildiği ortaya çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre; Dün akşam Ekşi Sözlük'te açılan '5 Mart Turgut Vidinli Rezaleti' isimli başlığı, eğlenmeye çıkan bir grup kadının fazla gelen hesaba itiraz etmesi üzerine mekan şefi olduğu iddia edilen bir adam ve restoan ekibinin bir bölümü tarafından darp edildiğini anlatıyordu. Kısa sürede sosyal medyada defalarca paylaşılan başlıkta kadınların polis çağırdığı ancak polisin gelmediği, mekan kapılarının kadınların üzerine kapatılarak dışarı çıkmaları engellendiği anlatılan yazının tamamı şöyle;

'Şimdi size çok güzel başlayan bir gecenin Turgut Vidinli’de nasıl kabusa döndüğünü anlatacağım. Her arkadaş grubu gibi biz de ayda bir toplanıp rakı içeriz. Dün gece, her ay olduğu gibi yine buluştuk. Rezervasyonumuzun olduğu masaya oturduk. Sayımız belli, telefonda alakart olursa ne olur, fiks menü olursa ne olur konuşmuşuz. Tercihlerimizi belirtmişiz, hiçbir sıkıntı yok. Özellikle herkesin gelmesini beklemiş, meze vs söylememişiz masaya. Bir tek X marka rakı açılmış ve tabaklarımızda sadece peynir var. Herkes gelince fiks istediğimizi söyledik. X marka rakı 190, fikste Y marka var o da 140 tl dediler. Tamam dedik, aradaki farkı hesaba yansıtırsınız yani 50 tl fazla ödeyeceğiz. Aradan zaman geçti, siparişler verildi, yemeğe başlandı. Garson gelip bazı mezeler fikse dahil değil dedi. Hangileri dedik gösterdiler tamam dedik bu 3 mezeyi de hesaba eklersin. Buraya kadar her şey normal… Kalabalık bir ekip olduğumuz için masada sıkıştık. Yandaki masada oturan bir amca ve eşi kalkacaklarmış yani garsonlar bize öyle söyledi. Bekliyoruz kalkınca o masa bizim masaya eklenecek. Ancak garsonlar amcaya seslerini yükselttiler. Biz de garsonlara dönüp “yahu baban yaşında adam, ne yapıyorsun öyle konuşma“ diye uyardık. Hatta bizim yüzümüzden sıkıntı yaşadıkları için bir tabak yollatmak istedik yan masaya, maksat cumartesi gecesi eğlenmeye çıkmışız, kimsenin gönlü kırılmasın. Garson “ya yollamayın şunlara bir şey zaten şimdi tutup yakasından atacağım dışarı” demesin mi?! sinirlendik, çok sinirlendik… o sırada amca ile eşi kalktı. Hadi dedik, neyse.

Yanımıza uğrayan arkadaşlarımız oldu, erken kalkanlar oldu, herkes hesabını ödedi. kredi kartı ile ödeyenler fişlerini bize bıraktılar. Fiks menüye dahil olup erken kalkanlar (meze ve X rakı farkı dahil olmak üzere) ve nakit ödeyenler hesabın kendi payına düşen kısmını da yine bize bıraktılar. Devamlı dışarı çıkan bir ekip olduğumuz için tecrübeliyiz tabii. Neyse gelelim gecenin sonunda yaşanan çirkinliğe… hesabı istedik, geldi. Fark ettik ki hesap yanlış ama öyle böyle değil hem de tam tamına 715 tl fazla!

Tabii hemen adisyonu istedik ancak adisyonda da bir tuhaflık var. tuhaflığı hemen açıklayayım; öncelikle adisyonda sadece 2 kalem var, 20 tane bira ve X rakı, fikse girmeyen 3 meze adisyonda yok… herkesin rakı içtiği bir masada bu kadar biranın tüketilmesi mümkün değil. hemen dönüp fotoğraflara baktık (çok fotoğraf çeken bir grubuz), kim bira içmiş tespit ettik. Elimizdeki kredi kartı fişlerinden de anladık ki 3 kişi bira içmiş ve ödemiş. masada başka bira içen yok, herkes rakı içmiş. bira içenler de (uğrayıp kalkan arkadaşlarımız) toplamda 6 bira içmiş. Yani 20 biranın içilmesi mümkün değil (bu arada mekana önerimiz şu oldu kamera kayıtlarına bakalım ancak kamera sistemi yokmuş). Ardından adisyonda yazan diğer şeye dönelim X rakı . Onu da 190 tl olarak yazmışlar. dönüp söyledik haliyle biz bunun farkını ödeyeceğiz, sizinle böyle konuştuk ve onayladınız diye. inkar etmeye başladılar. şimdi sakin kafayla yine bir hesap yapalım; 3 meze tabağı 20 liradan desek 60 tl, 190 tl X rakı, 20 tane bira (hadi diyelim içilmiş olsun bira 10 tl imiş) 200 tl; 450 tl eder. yani 715 tl gibi bir rakama yine ulaşamıyoruz. 265 tl yine fazla, yine fazla… nedir bu diyoruz şef garson geliyor ve diyor ki o da bizim servis bedelimiz!

Yani hesabın hiçbir açıklaması yok, nerden bakarsanız tutarsız, nerden bakarsanız saçmalık… Aramızda avukat arkadaşımız var, ona danışıyoruz ve hemen polisi arıyoruz. biz polisi arayınca şef garson asıl ben sizi şikayet ederim deyip beni tartaklıyor. Masadaki herkes olayı anlamaya çalışırken birden Turgut Vidinli’nin kapıları kapatılıyor ve yine aynı şef garson kafama bardak atıyor. neden polisi aramışmışız! biz polisi aramaya devam ediyoruz, aradan 20-25 dakika geçiyor. darp edildiğimizi, mahsur tutulduğumuzu ve hesabın yanlış geldiğini söylememize rağmen polis gelmiyor. inanır mısınız turgut vidinli’de bir saate yakın süren bu olay sırasında bir tane polis gelmedi. Beşiktaş meydandayız, İstanbul’un göbeğinde…

Kapıları nasıl kapatırsınız, bizi nasıl mahsur tutarsınız derken biri geliyor. Turgut Vidinli’de yetkili biri bulduk diye hemen konuşmaya başlıyoruz ancak kapılar hala kapalı! Şef garson yani matematikte 4 işlemi yapabildiğim için beni darp eden ve kafama bardak fırlatan (bu arada adı ramazan), Başka arkadaşlarımı da darp etmeye çalışıyor. Ön tarafta yetkili kişiyle sakin sakin konuyu çözmeye çalışan arkadaşlarımın yanından ayrılıyor arkada ne olup bittiğine bakmaya gidiyorum o sırada şef garson ramazan gülerek bana “ne oldu çok mu acıdı” diyor. Yani hem beni darp ediyor hem de pişkin pişkin yaptığı şeyden utanmadan benimle dalga geçiyor… İşte o sırada bende ipler kopuyor, Ramazan’ı boğazından yakalıyorum ve içki dolabına yapıştırıyorum. arkadaşlarım araya giriyor, bir şekilde kapıyı açıyoruz inanın o bölümü hatırlamıyorum, çok sinirliydim. Başka bir mekana geçip oturuyoruz sakinleşmeye çalışıyoruz. Fakat bir bakıyoruz ki eksiğiz. tam nerede iki arkadaşımız derken telefonumuza mesaj geliyor. arkadaşlarımız turgut vidinli’de beni darp edip üzerine dalga geçen şef garson ramazan ve 3 garson tarafından tartaklanmaya devam ediyor, kapılar kapalı mahsur tutuluyor! bir bölümümüz hemen arkadaşlarımızı almaya gidiyor ancak yine şiddete maruz kalıyor. iki arkadaşımızı zar zor mekandan alıyoruz. polisi devamlı aramamıza rağmen gelmiyor. şikayetçi olacağız, olamıyoruz. darp ediliyoruz, kendimizi korumaya çalışıyoruz, kapılar üzerimize kitleniyor, rehin tutuluyoruz. ve tüm bunlar beşiktaş’ın göbeğinde turgut vidinli’de oluyor… lütfen turgut vidinli’ye gitmeyin. lütfen kadına şiddete tepki gösterin. evet, biz 715 tl fazla gelen bedeli ödemedik ama sanırım çok daha büyük bir bedel ödedik dün gece… lütfen siz de sessiz kalmayın ve #turgutvidinliyegitmeyin #kadınaşiddetvar'