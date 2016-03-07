Beşiktaş'ta darp edilen kadın müşteriler, şef garson tarafından sosyal medyada taciz ediliyor!

Cumartesi akşamı, Beşiktaş'taki Turgut Vidinli isimli balıkçıya giden bir grup kadın, fazla gelen hesaba itiraz edince restoranın şefi ve ekibi tarafından tartaklandı. Kadın müşterilerden bazıları restoranın şef garsonu tarafından sosyal medyada taciz edilmeye devam ediyor.

Radikal'den Birce Altay'ın haberine göre; dün akşam Ekşi Sözlük’te ‘5 Mart Turgut Vidinli Rezaleti’ başlığında yazılanlar, Beşiktaş’taki söz konusu balıkçının kadın müşterilerinin fazla gelen hesaba itiraz etmeleri üzerine darp edildiğini, mekanın kapıları kilitlenerek çıkışlarına izin verilmediğini gözler önüne serdi. Ekşi Sözlük’teki bahsi geçen yazıyı yazan T.Ö, restoran yetkililerinin olaydan sonra kendilerini sosyal medya hesaplarından rahatsız ettiklerini, darp edilen kadınlardan birinin bugün darp raporu alarak savcılığa mekanla ilgili şikayette bulunacağını aktardı. Mekan sahiplerine göre hesabı ödemek istemedikleri için yaşanan bu olayla ilgili T.Ö, "Bizim derdimiz hesabı ödememek değil, açık aleni şekilde yanlış hesaplanmış ve bizden fazla talep edilen hesaba itiraz etmekti" açıklamasında bulundu.

T.Ö,Turgut Vidinli ekibinden herhangi bir kişinin olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırması üzerine kendileriyle iletişime geçip geçmediği sorusuna ise hayır yanıtını verdi. Genç kadın, Ekşi Sözlük’teki söz konusu entry’de ismi geçen ve kendisini şef garson olarak tanıtan Ramazan isimli kişinin kendilerine ve gruptaki bazı kadınlara Facebook üzerinden arkadaşlık talebi gönderdiğini söyledi. Aynı kişi, restoranın Facebook sayfasına bırakılan bir değerlendirmeye de, gruptaki kadınlardan birinin adını yazarak 'Bunu da beğen!'yorumunu yaptı. Cumartesi akşamı gerçekleşen olayda darp edilen kadınlardan bir tanesi, bugün mekan hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

T.Ö aynı zamanda, kendilerini darp eden restoran yetkililerini engellemek için bir grup erkek müşterinin olaya dahil olduğunu, ancak Turgut Vidinli çalışanlarının erkek müşterilere de şiddet uygulamaya çalıştığını söyledi.

Olayın sosyal medyada büyük infial yaratması üzerine kullanıcılar Turgut Vidinli’nin Facebook sayfasına yorumlara bırakarak mekanın puanlamasını düşürdü. Bunun üzerine restoranın Facebook sayfası kapatıldı.

Turgut Vidinli: Yetkili yok

Olayla ilgili restoran tarafını dinlemek için telefonla aranan Turgut Vidinli, yetkililerin olmadığını söyleyerek telefonu kapattı.