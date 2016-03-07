Beşiktaş'ta, kadınların darp edildiği restoran mühürlendi

Sosyal medyada bir paylaşımla yayılan Beşiktaş'taki Turgut Vidinli'de kadın müşterilere yönelik şiddet olayından sonra mekan bugün öğle saatlerinde mühürlendi.

Hürriyet’ten Elvan Yarma’nın haberine göre; sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından bugün öğle saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediye Meclis Üyesi Sedef Çakmak, mekanın belirli bir süreliğine mühürlendiğini ifade etti. Olay yerine gelen zabıtalar, mekanın masalarını kaldırdılar. Çakmak, "Kadına yönelik şiddete müsamaha etmeyeceklerini" söyledi.

Mekan sahibi: Dedikleri gibi içeride iki tane arkadaşları kalmadı

Turgut Vidinli'nin işletmecisi, Metin Vidinli yaptığı açıklamada "20 kişilik bir bayan grubu geliyor bize. Fix menü anlaşılıyor. Sonra da 20 kişilik grupa ilave olarak 5-6 tane arkadaşları geliyor. Grup büyüyor. Gecenin sonuna doğru 13-14 kişi hesabı ödemeden gidiyor. İçeride 7-8 kişi kalıyor. Daha sonra bir arkadaşları kalan hesabın çoğunu ödedi. Ödenmesi gereken 300 lira kaldı. Onu da ödememeleri konusunda anlaştık. Daha sonra hepsi beraber mekanı terk ettiler. Dedikleri gibi içeride iki tane arkadaşları kalmadı. Sonrasında başka bir mekanda oturan arkadaşları geldiler. İçlerinde erkek de vardı. Küfür ve hakaret ettiler. Hatta onları ben sakinleştirdim. Kapıyı kapattılar, bizi dövdüler” gibi bir şey yok. Tek eksiğimiz içeride kameraolmaması. Yoksa görüntüleri herkese dağıtırdık. Biz Beşiktaş Karakolu'nu aradık. Polise gitmemişler, aramamışlar" açıklamasında bulundu.