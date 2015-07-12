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Spor

Beşiktaş'ın yeni forveti N'Doye

Beşiktaş, N'Doye ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek

12 Temmuz 2015 22:04

Beşiktaş yeni forvetini buldu... Kara Kartal, Hull City'den Dame N'Doye ile görüşmelere başladı.

Siyah-beyazlılar, forvet arayışlarını sürdürürken son olarak Senegalli golcüde karar kılındı.

Beşiktaş, N'Doye ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Slaven Bilic'in görev yaptığı dönemde Lokomotiv Moskova'da da forma giyen N'Doye, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 15 maçta 5 gole imza attı.

Transferin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki golcünün 20 Temmuz'da başlayacak ikinci hazırlık kampına yetişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon başında Lokomotiv Moskova'ya kiralanan N’Doye, devre arasında İngiliz ekibine geri dönmüştü.

 

 

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