Beşiktaş'ın yeni forveti N'Doye

Beşiktaş yeni forvetini buldu... Kara Kartal, Hull City'den Dame N'Doye ile görüşmelere başladı.
Siyah-beyazlılar, forvet arayışlarını sürdürürken son olarak Senegalli golcüde karar kılındı.
Beşiktaş, N'Doye ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenirken kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.
Slaven Bilic'in görev yaptığı dönemde Lokomotiv Moskova'da da forma giyen N'Doye, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 15 maçta 5 gole imza attı.
Transferin tamamlanmasının ardından 30 yaşındaki golcünün 20 Temmuz'da başlayacak ikinci hazırlık kampına yetişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz sezon başında Lokomotiv Moskova'ya kiralanan N’Doye, devre arasında İngiliz ekibine geri dönmüştü.