Orman, Quaresma'nın gelmesine yeşil ışık yaktı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a dönmesine yeşil ışık yaktı. Orman, "Quaresma'nın ücretleri bellidir. Beşiktaş'ın da verecekleri bellidir. Fedakarlıkları gösterirse neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

'Quaresma gelmeyi çok istiyor'



Hürriyet'te yer alan habere göre, Orman, "Quaresma ben başkan olduğumda kulübümüzde oynayan bir oyuncuydu. O günkü durumu sizlerde çok iyi biliyordunuz. Biz Ricardo'ya ahlaksız oyuncu olsa 2 sene daha ilave kontrat önermezdik. Biz onlara sizin almış olduğunu ücreti bu kulüp veremiyor. 'Bu rakamı aşağıya indirin 3 sene anlaşalım' dedik. Oyuncu buna sıcak bakmamıştı ve biz mali kriterlerden dolayı oyuncu ile yolları ayırdık. Oyuncu bizdeyken de çok fazla derecede takım arkadaşları ve teknik heyet ile problemleri çizilmemiştir. Quaresma, Beşiktaş'ı kendini üstünde gören bir hava ile gelmiştir. Beşiktaş'tan üstün kimse yoktur. Biz Beşiktaş ile beraber büyüyen insanlarız. Quaresma'da o algı ile oldu. Taraftarın büyük sempatisi var. Oyuncunun da algısı var. Bizde karşılıksız kalmak istemiyoruz" dedi.



'Fedakarlık göstermesi lazım'





"Quaresma'nın ücretleri bellidir. Beşiktaş'ın da verecekleri bellidir. Oyuncu çok gelmek istiyor. Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu artık farkındadır. Vodafone Arena'ya çok çıkmak istiyor. Beşiktaş'ta oraya çıkmanın bedeli vardır. Fedakarlıkları gösterirse neden olmasın? Sevgi fedakarlık demektir. Taraftar Beşiktaş'ı çok seviyorsa maça gelir. Ricardo'da Beşiktaş'ı seviyorsa ve gerekliliklerini yerine getiriyorsa bizde gerekeni yaparız. Biz halka açık bir kurumuz. Bu konuda bilgi vermek istemiyoruz. Oradan 1.3 milyon Euro civarında bir ücretle oynuyor. Ben sadece işin prensibini anlattım. Herkes ile olan ilişki çizgilerimiz var. Bizim şahsi hislerimiz olmaz. Kulüp ilkelerine ve menfaatlerine göre hareket ederiz."

Fenerbahçe'nin anlaşmaya çok yakın olduğu Robin van Persie'ye yaptıkları teklifin sorulması üzerine konuşan Orman şu açıklamaları yaptı;

"Transferler olduğu zaman direk anlatıyoruz. Bizde transfer 365 gün sürüyor. Bir izleme ekibimiz var. Raporlar bana iletiliyor. Ben de hoca ile konuşuyorum. Raporlardan sonra bizler izlemeye başlıyoruz. İşin ticari tarafını Erdal Torunoğulları yürütür. Robin van Persie bizim ilgimizin çok uzun zamandır olduğu bir oyuncudur. Birebir görüştüğümüz bir oyuncudur. Bir başka takımla anılmıyorken, kimsenin gündeminde yokken bizim görüştüğümüz bir oyuncuydu."

'Biz teklifimizi Demba Ba ayrılmadan yaptık...'

"Beşiktaş'ı kimseye hava atmak için yönetmiyoruz. Yani oyuncularla görüşmelerimiz uzun zamanımızı alıyoruz. Robin van Persie ile de Türkiye'nin gündeminde yokken yapılan görüşmelerdir... Değerli rakibimiz bizden sonra devreye girmiş, bir önlerine çıkmış değiliz. Bu oyuncunun vereceği bir karardır. Biz kulübümüzü zarara sokacak bir yarış içine girmeyiz. Biz teklifimizi yaptık, bundan sonra tercih oyuncunundur. Bunlar Demba Ba'dan daha önce yapılan görüşmelerdir. Bunlar bizim tarzımız değil. O başka kulüplerin tavrıdır. Biz bu işlere girmedik, girmeyeceğiz de..."



"Bizim açımızdan fazla bir önemi yok artık. Bazı zamanlar ondan daha fazla görüştüğümüz oyuncular var. Van Persie bizim için tek değil. O da büyük bir oyuncu ama net söyleyeyim bizim açımızdan çok büyük bir önem arz etmiyor. Biz 3-4 hafta önce teklif yaptık ve o teklifin ilerisine gitmedik. Başka kulüpler bizim ismimizden dolayı fiyatlarını arttışmış olabilirler. Bu dediğimiz zamanda da Fenerbahçe'nin ya da başka bir kulübün ilgisi alanında değildi. Biz o gün teklifimizi yaptık."

'3 bölgeye transfer...'

"Biz bütün transferleri bakarak yapıyoruz. Hiç birisi gündelik yapılmaz. Aldığımız oyuncular yıldız potansiyelli oyunculardır. Beşiktaş kaliteli bir takımdır. Tolgay'ı bonservisi bitmiş oyuncu olarak aldık, şimdi 6-8 milyon Euroluk teklifler görebiliyorsak, dünyanın Beşiktaş'ı takip ettiğini görebiliriz. Bizim kompleksimiz yoktur. Önemli oyuncuları transfer etmek istiyoruz. 3 bölgeye transfer yapmak istiyoruz. Stoper, santrafor, sol açık. Stoper ve santrafor almak birinci önceliğimiz. Veli'nin durumuna göre bir atak daha yapabiliriz"

'Oyuncu satmayacağız'





"Bu dakikadan sonra oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Bizim ilk senemiz Feda senesi. İkinci sene havuzu doldurmak için yapılandırma yaptık. Bundan sonrada bu strateji ile devam edeceğiz. Biz sağ bek ve stoper transfer ettik. Bundan sonra 3 oyuncu daha yapacağız. Talepler varsa önümüzdeki sezona göre değerlendiririz."



20'sine kadar transferlerimiz kampa gelir



"Van Persie ile bizim ilişkilerimiz çok iyi. Ama kulübün şartları da önemli. Arife günü takım İstanbul'a dönüyor. 20'sindeki kamp dönemine beklediğimiz bütün oyuncular gelmiş olur"

'Vodafone Arena'yı Fenerbahçe derbisine yetiştirebiliriz'





"Fikstür geçen seneye benziyor. Beşiktaş iyi olduğu sürece fark etmiyor. Stadın ilk haftalara yetişmeyeceği kesin. Fenerbahçe derbisine yetiştirmek istiyoruz. Açılış maçını Fenerbahçe ile oynamak bize keyif verir. Bayram sonu ile çatı kalkmış olacak. Ondan sonrada zemin, koltuk işlerine gireceğiz. Biz maçlarımızı deplasmanda oynayıp, döndükten sonra da içeride oynamak istiyoruz. TFF'ye bildirimde bulunduk. Bildirim olumsuz gelirse ona göre karar veririz. UEFA maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayacağız."