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Spor

Beşiktaş'ta hedef Chelsea'den Remy

Fransız forvetin Chelsea'yle Haziran 2018'e kadar kontratı bulunuyor

09 Temmuz 2015 10:11

Beşiktaş’ta hedef Chelsea’den Remy

Demba Ba'nın ayrılmasının ardından forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Loic Remy için temaslarını sıklaştırdı. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız golcü için kiralama formülü üstünde duruyor.

Fransız futbolcu Loic Remy konusunda bir süredir Chelsea ile temasta olan Beşiktaş yönetimi, bonservis bedelini düşürmek için pazarlığa oturdu. İngiliz ekibi, Remy için kapıyı 12 milyon Euro açarken, siyah beyazlılar bu rakamı 7 milyon Euro seviyelerine indirmeye çalıştı. Ancak görüşmelerden sonuç çıkmayınca Remy'in kiralanması gündeme geldi.

Ntvspor’da yer alan habere göre, Chelsea ile sözleşmesi 2018 Haziran'da sona erecek Fransız futbolcuyu bu sezon kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan siyah beyazlılar, anlaşmaya satın alma bedeli de koydurmaya çalışacak.

Hücum bölgesi için Remy'nin yanı sıra orta sahanın kanatlarında görev yapan Balazs Dzsudzsak'ı gündeme alan yönetim, Macar oyuncunun menajeri ile bir araya geldi. Dinamo Moskova'ya 2 milyon Euro bonservis ödemeyi hedefleyen yönetim Dzsudzsak ile de 4 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Rus ekibi ve oyuncunun menajeri ile yapılan görüşmeler olumlu geçerken, 28 yaşındaki oyuncu da  transfere sıcak bakıyor.

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