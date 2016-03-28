Beşiktaş yönetimi '3'lü bilet'te geri adım attı

Vodafone Arena'da üç maça tek bilet uygulaması yapılacağını açıklayan Beşiktaş Kulübü, taraftarların tepkisi sonrası geri adım atmak zorunda kaldı.

Zete’nin haberine göre, bu sezon Vodafone Arena’da oynanacak Bursaspor, Kayserispor ve Osmanlıspor maçları için tek bilet uygulaması yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, fiyatları dahi açıklamış ve satışların 29 Mart’ta başlayacağını duyurmuştu. Ancak taraftarlardan ve camiadan gelen yoğun baskı üzerine fikir değiştiren Beşiktaş yönetimi, bu uygulamadan vazgeçti ve kademeli bilet uygulamasına döndü.

Konu ile ilgili bugün bir toplantı yapan yönetim, hem üç maçlık hem de tek maçlık bilet satışı yapma kararı aldı.

29 Mart’ta satışa sunulacak olan biletlerden isteyen tek maçlık, isteyen üç maçlık bilet alabilecek. Ancak bilet satışı üç maç almak isteyenler ve tek maç almak isteyen taraftarlara kademeli olarak yapılacak.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre bilet alma aşamaları şu şekilde olacak:

1- Vodafone Arena kombine sahipleri :

29 Mart – 01 Nisan tarihlerinde üç maçlık bilet

02 Nisan – 04 Nisan tarihlerinde tek maçlık bilet

2-Kurumsal Kombine sahipleri :

29 Mart – 01 Nisan tarihlerinde üç maçlık

02 Nisan – 04 Nisan tarihlerinde tek maçlık

3-Son 3 yılda maçlara gelenler :

05 Nisan – 07 Nisan tarihlerinde 3 maçlık bilet

08 -Nisan – 09 Nisan tarihlerinde tek maçlık bilet

4- Genel satış : 10 Nisan

Duyurulan bilet fiyatları ise şu şekilde:

Üçlü Bilet Fiyatları

1. Kategori – 1.050TL

2. Kategori – 900TL

3. Kategori – 840TL

4. Kategori – 720TL

5. Kategori – 600TL

6. Kategori – 540TL

7. Kategori – 330TL

8. Kategori – 300TL

Bursaspor Bilet Fiyatları:

1. Kategori – 385TL

2. Kategori – 330TL

3. Kategori – 310TL

4. Kategori – 265TL

5. Kategori – 220TL

6. Kategori – 200TL

7. Kategori – 120TL

8. Kategori – 110TL

Tek maç bilet fiyatları Spor Toto Süper Ligi’nin 31. hafta Kayserispor ve 33. hafta Osmanlıspor karşılaşmaları için ayrıca belirlenecektir.