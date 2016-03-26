Fikret Orman: Beşiktaş halk takımı değil, Saray takımıdır!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, “Bizi halk takımı diye tanıtıyorlar. Yok öyle bir şey! Türkiye’nin en klas takımı, Saray takımı Beşiktaş’tır” dedi.

BJK TV'de katıldığı programda konuşan Orman, Beşiktaş’ın şampiyon olması için Siyah - Beyazlı taraftarlardan dua etmesini istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Orman'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Artık Beşiktaşlılar sokaklarda dik yürüyorlar. Formalarıyla yürüyorlar. öyle Ezilmiş durumda değiliz biz. Biz bugülere zorluklarla geldik. Bizimle birlikte cefa çeken taraftarlar var. 30 maça gelen taraftara bilet alma önceliği var. Sona kalan dona kalır. 30 bin kombine satıldı. 12 bin bilet kaldı. Biz de burada olmak istiyoruz diye kapılar kırılıyor. Namuslu ve düzgün iş yapıyoruz. İyi taraftarlar değerini biliyor.

"Türkiye'nin Saray takımı Beşiktaş'tır"

Size şerefimle söylüyorum, Gökhan Töre’nin gönderilmesiyle ilgili bir karar yoktur. Ancak Töre’nin Ertuğrul Karanlık ile birlikte verdiği pozdan hoşlanmadım. Bunun bir cezası varsa herkes cezasını ödeyecek. Burası Langaspor değil.

“Bizi halk takımı diye tanıtıyorlar. Yok öyle bir şey! Türkiye’nin en klas takımı, Saray takımı Beşiktaş’tır”