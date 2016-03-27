Beşiktaş'ta DİSK eylemine polis müdahalesi

Beşiktaş Sait Çiftçi Devlet Hastanesi önünde toplanan DİSK'e bağlı Dev Sağlık İş Sendikası üyesi bir grup, taşeron işçilere kadro verilmesi talebiyle açıklama yapmak üzere Barbaros Bulvarı üzerinden yürüyerek Beşiktaş Meydanı'na ulaşmak istedi. Polis Barbaros Bulvarı üzerinde kalkanlarla durdurduğu yaklaşık 15 kişilik grubun yürümesine izin vermedi, müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ezgi Çapa'nın haberine göre, "Özel Sözleşmeli Personel Değil, Kadrolu İşçi olmak istiyoruz" yazılı bir pankart açan grup, bir süre slogan attı. Aralarında DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu grup Barbaros Bulvarı üzerinden Kartal heykelinin bulunduğu Beşiktaş Meydanı'na yürümek istedi. Polis grubu, tek noktada açıklama yapmaları konusunda uyararak, Beşiktaş Meydanına gitmelerine izin vermedi, gruba müdahale etti. Güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede çıktı. Arbedede 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan eylemciler polis aracına bindirilirken, Arzu Çerkezoğlu "Beni de gözaltına alın" diye bağırdı, güvenlik güçlerine ısrar etti. Arzu Çerkezoğlu için gözaltı yapılmadı. Çerkezoğlu'nun yanında bulunan küçük grubun Beşiktaş Meydanına yürümesine izin verildi. Gözaltına alınan eylemciler ise sorguları için emniyete götürüldü. Müdahalenin ardından grup yaptığı basın açıklamasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi. Grup açıklamanın ardından dağıldı.