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Spor

"Beşiktaş Saray takımıdır" diyen Fikret Orman'a Çarşı'dan yanıt: Sen saraylı olabilirsin ama biz halkın takımıyız!

"Sen paran kadar konuşursun oysa taraftar hiç susmaz"

27 Mart 2016 21:55

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın “Bizi halk takımı diye tanıtıyorlar. Yok öyle bir şey! Türkiye’nin en klas takımı, Saray takımı Beşiktaş’tır” sözlerine, Beşiktaş’ın taraftar grubu Çarşı’dan yanıt geldi. Çarşı’nın açıklamasında “Sen saraylı olabilirsin ama biz halkın takımıyız” dendi.

Çarşı’nın açıklaması şöyle: 

Şu an bütün camianın kenetlenip şampiyonluk şarkıları söylemesi gerekirken haddini, amacını aşmak ve son derece de etik dışı söylemlerle bir bölen olarak diretmek hatadır. 

Bir daha düşünün!

Sen saraylı olabilirsin ama biz halkın takımıyız. Fizan’a giden taraftar sarayın değil, halkın takımının taraftarıdır. Sen paran kadar konuşursun oysa taraftar hiç susmaz.

Bir daha düşünün!

Biz Beşiktaşlılar 113 yıllık şanlı tarihinde “ezik ezik gezenler olarak değil, söz konusu Beşiktaş olduğunda ezip geçenler olarak bilindik.

kArtalı vuran kendi tüyünden yapılmış oktur derler. Doğrudur.

Sizlere rağmen şampiyonluğa olan inancımızı koruyarak bir kez daha haykırıyoruz;

Aslolan Beşiktaş’tır.

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