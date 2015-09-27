Derbide son gülen Kartal oldu, liderlik koltuğuna oturdu: 3-2

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada Beşiktaş, Mario Gomez (2) ve Kjaer'in kendi kalesine attığı golle karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe'nin golleri ise Tosic kendi kalesine ve Van Persie'den geldi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 13’e yükselterek, averajla haftayı lider kapattı. Aynı puandaki Fenerbahçe ise ikinci sıraya geriledi.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Baki Tuncay Akkın, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Tolga Zengin, Beck, Rhodolfo, Ersan Adem Gülüm, Tosic, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 83 İsmail Köybaşı), Gökhan Töre, Sosa (Dk. 46 Necip Uysal), Olcay Şahan, Gomez (Dk. 88 Cenk Tosun)

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Alves, Kjaer, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 75 Diego), Mehmet Topal, Meireles, Markovic (Dk. 38 Volkan Şen), Nani, Fernandao (Dk. 61 Van Persie)

Goller: Dk. 20 Kjaer (Kendi kalesine), Dk. 24 ve 74 Gomez (Beşiktaş), Dk. 32 Tosic (Kendi kalesine), Dk. 65 Van Persie (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Nani (Fenerbahçe), Dk. 58 Ersan Adem Gülüm, Dk. 66 Oğuzhan Özyakup, Dk. 90+2 Necip Uysal (Beşiktaş)

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşma, sarı-lacivertli oyuncuların vuruşu ile başladı.

3. dakikada Olcay Şahan'ın pası ile ceza sahasına yakın bir noktada sol çaprazda topla buluşan Dusko Tosic'in ortasını Fenerbahçe savunması uzaklaştırıyor.

5. dakikada Ozan Tufan'ın pası ile ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Fernandao'nun yerden çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

9. dakikada Volkan Demirel'den aldığı pasla Fenerbahçe yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Lazar Markovic seri çalımlarla ceza sahası içerisine girdikten sonra sol çaprazdan ortasını altıpas içerisinde bulunan Fernandao'ya yapıyor ancak Fernandao bu ortaya dokunamayınca araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırıyor.

12. dakikada Ersan Gülüm'ün Şener Özbayraklı'ya yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in ortasını Andreas Beck kafayla uzaklaştırıyor.

16. dakikada Fernandao'nun pası ile sağ kanatta topla buluşan Şener Özbayraklı, ortasını ön direkte bulunan Ozan Tufan'a yapıyor ancak son anda araya giren Atiba Hutchinson kayarak yaptığı müdahale ile topu kornere uzaklaştırıyor.

19. dakikada Sosa'nın kullandığı köşe atışında, Ersan Gülüm iyi yükseldi ve vurdu ancak top auta çıktı.

20. dakikada Ersan Gülüm'le birlikte yükselen Kjaer'in ters vuruşu ağlarla buluştu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

Mehmet Topal'ın Jose Sosa'ya yaptığı faulün ardından Fenerbahçe yarı alanının ortalarından kazanılan serbest vuruşta topun başına Sosa geçiyor. Sosa'nın ortasını altıpas çizgisi üzerinde uzaklaştırmak isteyen Simon Kjaer'in kafasından seken top kaleci Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluşuyor. 1-0

24. dakikada Mario Gomez'in golüyle Beşiktaş 2-0 öne geçti.

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Gökhan Töre geçiyor. Gökhan Töre'nin ortası ile ön direkte buluşan Olcay Şahan topu kafayla arka direkte bulunan Mario Gomez'e aşırıyor. Mario Gomez'in kafa vuruşunda top bir kez daha Fenerbahçe ağları ile buluşuyor. 2-0

28. dakikada Gökhan Töre'nin ortasında topla buluşan Olcay Şahan'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

30. dakikada Şener Özbayraklı'nın pası ile sağ kanatta topla buluşan Raul Meireles hiç bekletmeden ortasını yapıyor. Meireles'in ortası Luiz Rhodolfo'dan sekiyor ve top arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Fernandao'ya geliyor. Fernandao'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

32. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı köşe vuruşunda Tosic'in ters vuruşunda Fenerbahçe golü buldu.

Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Nani geçiyor. Nani'nin ortasını ön direkte kafayla uzaklaştırmak isteyen Dusko Tosic topu kendi ağlarına gönderiyor. 2-1

38. dakikada sakatlanan Markovic'in yerine Volkan Şen oyuna girdi.

39. dakikada Volkan Şen'in ortasında kale sahasında Fernandao kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Tolga Zengin'den dönen top, Fernandao'ya çarparak auta çıktı.

43. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Atiba'nın sert vuruşu, farklı biçimde auta çıktı.

45. dakikada Raul Meireles'in uzun pası ile ceza sahasının hemen içerisinde topla buluşan Fernandao için ofsayt bayrağı kalkıyor.

45+2. dakikada maçtaki ilk sarı kart Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Nani'ye çıktı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbinin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Jose Sosa oyundan çıkarken yerine Necip Uysal giriyor.

48. dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner'in ortasını ön direkte Andreas Beck uzaklaştırıyor.

49. dakikada Andreas Beck'in uzaklaştırmak istediği top sağ kanatta bulunan Ozan Tufan'a geliyor. Ozan Tufan'ın hiç bekletmeden yaptığı ortada top arka direkte bulunan Bruno Alves'e geliyor. Bruno Alves'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

52. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı orta ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Nani'nin topuğuyla yaptığı vuruş kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.

57. dakikada Şener Özbayraklı'nın Oğuzhan Özyakup'a yaptığı faulün ardından ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına Oğuzhan geçiyor. Oğuzhan'ın yaptığı kesme vuruş az farkla üstten dışarı çıkıyor.

58. dakikada Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Fernandao'ya arkadan sert müdahalede bulunan Ersan Gülüm sarı kart görüyor.

60. dakikada Nani'nin pası ile sol kanatta topla buluşan Volkan Şen'in ortası rüzgarın da etkisi ile kaleye yöneliyor ancak top az farkla üstten dışarı çıkıyor.

61. dakikada Fernandao'nun yerine oyuna van Persie girdi.

65. dakikada, savunma arkasına atılan topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Volkan Şen, Luiz Rhodolfo'yu çalımlayıp son çizgiye indikten sonra yerden pasını altıpasın hemen dışında bulunan Robin Van Persie'ye veriyor. Van Persie'nin gelişine sol ayağı ile çektiği şut kaleci Tolga Zengin'in sağından ağlarla buluşuyor. 2-2

69. dakikada Şener Özbayraklı'nın Olcay Şahan'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Oğuzhan Özyakup geçiyor. Oğuzhan'ın ortası savunmadan sekip kaleci Volkan Demirel'de kalıyor.

74. dakikada Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol kanatta topla buluşan Gökhan Töre hiç bekletmeden ortasını yapıyor. Gökhan Töre'nin ortası ile altıpas çizgisi üzerinde buluşan Mario Gomez'in uçarak yaptığı kafa vuruşu kaleci Volkan Demirel'in müdahalesine rağmen ağlarla buluşuyor. 3-2

80. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı orta ile altıpasa yakın bir noktada sağ çaprazda topla buluşan Robin Van Persie'nin kafa vuruşu yan direğe çarpıp oyun alanına geri dönüyor.

83. dakikada Beşiktaş karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Oğuzhan Özyakup'un yerine İsmail Köybaşı'nı oyuna alarak kullanıyor.

86. dakikada sağ çaprazda kaleye yaklaşık 30 metre mesafede topla buluşan Mehmet Topal'ın yerden çektiği şut kaleci Tolga Zengin'de kalıyor.

88. dakikada Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan yaptığı orta ile penaltı noktasına yakın bir noktada topla buluşan Raul Meireles'in kafa vuruşu farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.

88. dakikada Beşiktaş karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını Mario Gomez'in yerine Cenk Tosun'u oyuna alarak kullanıyor.

Karşılaşma sona erdi.