Yedek kalan van Persie'den, Pereira'ya kulübede tavır

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi en çok merak edilen olay Robin van Persie'nin ilk 11'de oynayıp oynamayacağı sorusu idi.

Hollandalı yıldız, sonradan girip 2-1'lik galibiyeti getiren golü attığı Bursaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, yedek kaldığı için mutsuz olduğunu açıkça dile getirmiş ve bu durum 'teknik direktör Vitor Pereira ile arasında kriz var' yorumlarına yol açmıştı.



Hürriyet'in haberine göre, bu olayın ardından Van Persie ile Pereira'nın Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelip, aralarındaki sorunu çözdüğü haberleri hafta içinde medyaya yansımıştı.

Ancak, derbi maç öncesinde objektiflere takılan bir görüntü yeni yorumlara yol açtı.

Pereira bütün oyuncuların tek tek ellerini sıkıp başarı dilerken, Robin van Persie, hocasının yüzüne ters ters baktı.