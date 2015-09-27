Beşiktaş-Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Halis Özkahya düdük çaldı. Özkahya'nın yardımcılıklarını Baki Tuncay Akkın ve Hakan Yemişken yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yaptı.



Spor Toto Süper Lig'de namağlup olan sarı-lacivertli ekip, 6'ncı haftaya kadar 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayarak zirvenin en üstünde yer aldı. Siyah-beyazlı ekip ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

339'uncu randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe 339'uncu maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takım, 22 Kasım 1924'te ilk mücadelesine çıktı ve sarı-lacivertli üstünlük sağladı. 91 yıllık rekabete bugüne kadar 338 maç oynandı, sarı-lacivertli ekip 128, siyah-beyazlı ekip ise 122 galibiyet alırken 88 mücadelede yenişen olmadı.

Pereira'nın ilk derbisi

Sezon başında İsmail Kartal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturan Vitor Pereira ilk derbisinde.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan 339'uncu maçta sarı-lacivertli takımın teknik patronu Vitor Pereira, Türkiye'deki ilk derbisinde Şenol Güneş'le de ilk kez rakip oldu.



Kulüpler arasında yapılan anlaşma sonucunda konuk takım olan Fenerbahçe, taraftarından yoksun çıktığı maçtan galibiyetle dönüp namağlup unvanını koruyup, zirvedeki yerini korumak istiyor. Vitor Pereira ile ilk derbi heyecanını yaşayan Fenerbahçe, sarı-lacivertli taraftara bayram hediyesi olarak 3 puan vermek istiyor.



Portekizli hoca Fernandao'yu tercih etti Bursaspor maçında yedek kalmasını sorun eden ve sergilediği tavır ile dikkat çeken Van Persie yine yedek kaldı. Pereira Fernandao'yu tercih ederken. Sakatlığı geçen Diego da maça yedek kulübesinde başladı.



Cenk Tosun ve Quaresma yedek

Siyah beyazlı ekipte Cenk Tosun ve Quaresma yedek kaldı. Teknik direktör Şenol Güneş, ilk 11'de Mario Gomez'e yer vererek Cenk Tosun'u, Oğuzhan'a yer yererek de Quaresma'yı ezeli rakipleri Fenerbahçe karşısında yedek soyundurdu.