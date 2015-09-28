Beşiktaş, derbi galibiyeti hasretini sonlandırdı

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Beşiktaş, 938 gün sonra derbi kazandı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan derbi maçta Fenerbahçe'yi Mario Gomez'in 2, Simon Kjaer'in kendi kalesine attığı gollerle 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çıktığı ilk derbi mücadelesinden galibiyetle ayrıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Hırvat teknik adam Slaven Bilic yönetiminde Galatasaray ve Fenerbahçe yaptığı son 8 derbi mücadelesinde gülemeyen "Kara Kartallar" uzunca bir sürenin ardından taraftarlarına derbi galibiyeti hediye etti.



Son derbi zaferini 2012-2013 futbol sezonunun ikinci yarısında, 3 Mart 2013 tarihinde yine Fenerbahçe'ye karşı aynı skorla elde eden Beşiktaş, 938 gün sonra derbi bir mücadelesini kazandı.

Dört maç sonra gol attı

Beşiktaş, derbilerde 4 maç sonra gol atabildi.

Ligde geçen sezon yaptığı derbi mücadelelerinde gol bulamayan siyah-beyazlılar, 4 maçın ardından rakip fileleri havalandırdı.

En son 2013-2014 sezonunun ikinci yarısında 1-1 biten Fenerbahçe derbisinde gol atabilen Beşiktaş, geçen 4 mücadele ve 525 günün ardından bir derbi maçta gol kaydetti.