Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Haftanın derbi maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Beşiktaş, sahasındaki maçta rakibini 3-2 yenerek, 6. haftanın lideri oldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Beşiktaş, Fenerbahçe önünde karşılaşmaya iyi başlamasa da sarı-lacivertlilerin art arda kaçırdığı goller sonrasında 2 gol bularak bir anda 2-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra oyuna ağırlığı koyan Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu golle devreye 2-1 geride girdi. İkinci yarıda da oyundaki kontrolünü sürdüren sarı-lacivertililer, Van Persie ile golü bularak eşitliği sağladı. Fenerbahçe, Gomez'in golüne engel olamayınca karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Müsabakada Beşiktaş'ın gollerini 20. dakikada Fenerbahçeli Kjaer kendi kalesine, 24 ve 74. dakikalarda Gomez kaydetti. Fenerbahçe'nin ilk golünü Beşiktaşlı Tosic 32. dakikada kendi kalesine atarken, oyuna sonradan giren Van Persie 65. dakikada beraberlik golünü kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 6. haftayı 13 puan ve averajla lider bitirdi.

Günün diğer maçlarında Antalyaspor ile Medicana Sivasspor 1-1 berabere kalırken, Torku Konyaspor ise sahasında Mersin İdmanyurdu'nu 2-0 mağlup etti.

Antalyaspor'un golünü 15. dakikada Lazarevic kaydederken, Medicana Sivasspor'un golünü de 12. dakikada Kvesic kendi kalesine attı.

Torku Konyaspor da 10. dakikada Traore ve 85. dakikada Holmen'in golleriyle Mersin İdmanyurdu'nu puansız gönderdi.

Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yarın Kasımpaşa-Çaykur Rizespor, Kayserispor-Medipol Başakşehir ve Bursaspor-Eskişehirspor karşılaşmaları ile tamamlanacak.