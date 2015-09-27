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Spor

Geriden gelen sarı kırmızılılar geçit vermedi: Galatasaray 2 - 1 Gaziantepspor

Gaziantepspor'un gol sevinci iki dakika sürdü

27 Eylül 2015 00:26

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gaziantepspor'u ağırlayan Galatasaray, 1-0 geri düştüğü maçı, Podolski ve Umut Bulut'un golleriyle 2-1 önde tamamlayarak rahat bir nefes aldı.

TT Arene'da oynanan maçta, Gaziantepspor 9. dakikada Muhammet Demir'in golüyle 1-0 öne geçti. Jason Denayer'in ortasına sert bir kafa vuruşu yapan Lukas Podolski bu gole 11. dakikada cevap verdi. İlk yarı bu skorla bitti. 56. dakikada Umut Bulut atttığı golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi.

Maçın ardından Galatasaray puanını 11'e yükseltirken Gaziantepspor ise 7 puanda kaldı.

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