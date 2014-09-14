Berrak Tüzünataç'ın evini soyan hırsızlar yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son 15 gün içinde Arnavutköy ve Kuruçeşme semtlerinde birbiri ardına yaşanan hırsızlık olayları üzerine soruşturma açtı. Hırsızların gece yarısından sonra giriş katlarda bulunan lüks evlere sıcak nedeniyle açık bırakılan pencerelerden girdiğini tespit etti. Artan hırsızlık olayları üzerine pusu kuran polis ekipleri kısa süre sonra hırsızlık için bölgede dolaşan Recep Ş.(23) ile Sümeyye S.(19)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 bin 800 dolar para ile 3 adet cep telefonu bulundu.

Çok sayıda polise geliş kayıtları var

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önce de polise geliş kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Recep Ş.'nin daha önceden hırsızlık ve tehdit suçundan, Sümeyye S.'nin ise uyuşturucu bulundurmak, güveni kötüye kullanmak, sahte kimlik kullanmak gibi suçlardan 6 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Berrak Tüzünataç'ın da evini soymuşlar

Soruşturma sırasında şüphelilerin oyuncu ve manken Berrak Tüzünataç'ın evinden hırsızlık yapan kişiler olduğu belirlendi. 4 Eylül tarihinde Berrak Tüzünataç'ın Arnavutköy'de bulunan evinde hırsızlık meydana gelmişti. Pencereden içeri giren hırsızlar evde buldukları 120 lira para ve Berrak Tüzünataç'a ait cep telefonunu çalmışlardı. Olay sırasında şüpheliler evde buldukları Kerem K.'ye ait bir motosiklet kontak anahtarını alarak kapıda park halinde bulunan motosikleti de çalmışlardı.

Polis dosyasına göre şüphelilerin gerçekleştirdiği suçlar:

02 Eylül 2014 tarihinde Kuruçeşme' de mağdur E.G.'ye ait eve girilerek 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınma olayı.

04 Eylül 2014 tarihinde Arnavutköy'de manken ve oyuncu Berrak Tüzünataç'ın evine girerek para ve cep telefonu ile birlikte kapıda park halindeki motosikletin çalınma olayı.

04 Eylül 2014 tarihinde Arnavuktöy'de mağdur A.K.'nin evine girerek cep telefonun çalınması.

07 Eylül 2014 tarihinde Kuruçeşme'de mağdur K.B.'nin evine girilerek cep telefonu, bilgisayar ve kamera ile evden alınan kontak anahtarı ile kapıda bekleyen motosikletin çalınması.

10 Eylül 2014 tarihinde Arnavutköy'de mağdur N.D.'nin evine girilerek 4 bin dolar, 300 TL ile cep telefonun çalınması.