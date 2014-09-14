T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Berrak Tüzünataç'ın evini soyan hırsızlar yakalandı

Yaz aylarında açık bırakılan pencerelerden girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen biri kadın 2 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 4 Eylül'de Berrak Tüzünataç'ın Arnavutköy'deki evine de girdikleri ortaya çıktı

14 Eylül 2014 13:30

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son 15 gün içinde Arnavutköy ve Kuruçeşme semtlerinde birbiri ardına yaşanan hırsızlık olayları üzerine soruşturma açtı. Hırsızların gece yarısından sonra giriş katlarda bulunan lüks evlere sıcak nedeniyle açık bırakılan pencerelerden girdiğini tespit etti. Artan hırsızlık olayları üzerine pusu kuran polis ekipleri kısa süre sonra hırsızlık için bölgede dolaşan Recep Ş.(23) ile Sümeyye S.(19)'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 bin 800 dolar para ile 3 adet cep telefonu bulundu.    

 

Çok sayıda polise geliş kayıtları var

 

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önce de polise geliş kayıtları bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Recep Ş.'nin daha önceden hırsızlık ve tehdit suçundan, Sümeyye S.'nin ise uyuşturucu bulundurmak, güveni kötüye kullanmak, sahte kimlik kullanmak gibi suçlardan 6 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

 

Berrak Tüzünataç'ın da evini soymuşlar

 

Soruşturma sırasında şüphelilerin oyuncu ve manken Berrak Tüzünataç'ın evinden hırsızlık yapan kişiler olduğu belirlendi. 4 Eylül tarihinde Berrak Tüzünataç'ın Arnavutköy'de bulunan evinde hırsızlık meydana gelmişti. Pencereden içeri giren hırsızlar evde buldukları 120 lira para ve Berrak Tüzünataç'a ait cep telefonunu çalmışlardı. Olay sırasında şüpheliler evde buldukları Kerem K.'ye ait bir motosiklet kontak anahtarını alarak kapıda park halinde bulunan motosikleti de çalmışlardı.

Polis dosyasına göre şüphelilerin gerçekleştirdiği suçlar:

02 Eylül 2014 tarihinde Kuruçeşme' de mağdur E.G.'ye ait eve girilerek 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınma olayı. 

04 Eylül 2014 tarihinde Arnavutköy'de manken ve oyuncu Berrak Tüzünataç'ın evine girerek para ve cep telefonu ile birlikte kapıda park halindeki motosikletin çalınma olayı.

04 Eylül 2014 tarihinde Arnavuktöy'de mağdur A.K.'nin evine girerek cep telefonun çalınması.

07 Eylül 2014 tarihinde Kuruçeşme'de mağdur K.B.'nin evine girilerek cep telefonu, bilgisayar ve kamera ile evden alınan kontak anahtarı ile kapıda bekleyen motosikletin çalınması.

10 Eylül 2014 tarihinde Arnavutköy'de mağdur N.D.'nin evine girilerek 4 bin dolar, 300 TL ile cep telefonun çalınması.

ETİKETLER

berrak tüzünataçhırsızlıkarnavutköymotosikletpolis

İlgili Haberler

Berrak Tüzünataç: Babaannemin giydiği etekle Beyoğlu’nda gezemiyorum

Oyuncu Berrak Tüzünataç, 'Meclis’te her kesimin temsil edilebilmesini yürekten isterim. Ama yüzde 10 barajı bunu kısıtlıyor'dedi

Hırsızların soymaya doyamadığı site: 800 bin lira, mücevherler, araba çalındı

Hadımköy’de, Alkent 2000’deki villalarında yaşayanlar hırsızlık olaylarından bıktı

Berrak Tüzünataç'ın ambulans isyanı

Berrak Tüzünataç, Bebek'te meydana gelen iş kazasına ambulansın geç gelmesine isyan etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24