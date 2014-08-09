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Yaşam

Hırsızların soymaya doyamadığı site: 800 bin lira, mücevherler, araba çalındı

Hadımköy’de, Alkent 2000’deki villalarında yaşayanlar hırsızlık olaylarından bıktı

09 Ağustos 2014 12:07

İstanbul’un en lüks sitelerinden Alkent 2000’de bir villaya giren 4-5 kişilik ‘hırsız timi’, içinde 800 bin TL’lik nakit ve mücevher bulunan 100 kiloluk kasayı, aileye ait evin önünde park halindeki cipe yükleyip kayıplara karıştı.

Hadımköy’de, Alkent 2000’deki villalarında yaşayan Marketing Türkiye Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve Rota Yayınları Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Özen Ocakoğlu (55), eşiyle 4 günlük tatilden döndüğü 20 Temmuz akşamı bahçe kapılarının kırılmış, villanın kapısını ardına kadar açık buldu. Çiftin villanın önünde bıraktıkları cipleri de yoktu. Evin içi çamurlu ayak izi doluydu ve darmadağındı. Polise haber verildi.

 

Soygun timi gelmiş

 

Burcu Purtul Uçar’ın Hürriyet’teki haberine göre, Komşu villaların güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, hırsızların 4-5 kişi kadar olduğu, iki gece önce saat 21.00’de girdikleri evden çıkardıkları kasayı, evin önünde duran cipe yükleyerek saat 23.15’te ayrıldıkları görüldü. Hırsızlar, içinde yaklaşık 800 bin TL nakit ve değerli eşya bulunan kasayı, evin önünde duran aileye ait cipe yükleyerek kayıplara karıştı. Cip 3 gün sonra Altınşehir’de terk edilmiş halde bulunsa da, hırsızların sonraki gece kendileri villadayken 2’nci kez geldiklerini öğrenen çift derhal evden taşındı.

 

1 yılda 22 soygun

 

“Güvenlik zafiyeti var” diyerek evinden taşınan Ocakoğlu, site yönetimine ve güvenlik şirketine dava açacağını söyledi. Ocakoğlu, Alkent 2000’de geçen aylarda 15 günde 9, son bir yıl içinde de toplam 22 soygun olduğunu öğrendiklerini söyleyerek, yönetimin bunu site sakinlerinden sakladığını iddia etti. Alkent 2000 Çamlıca Site Yönetimi ise, hırsızlık olayında hiçbir sorumluluklarının olmadığını öne sürdü. Site yönetimi, “Hırsızlıklara karşı alınabilecek en basit ve temel önlem, tüm site sakinlerinin mevcut alarmlarını kullanmaları ve bu konuda daha bilinçli olmalarıdır” dedi.

 

Muslera da kurbandı

 

Galatasaray futbol takımının Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ve sevgilisi Eliana Dide de, Alkent 2000’deki villalarında hırsızlık kurbanı olmuşlardı. Çiftin villasına 31 Ocak 2013’te giren hırsızlar, 100 bin euro ile Eliana Dide’nin mücevherlerini çalıp sır olmuşlardı. Muslera olay sonrası yaptığı açıklamada, “Bu ilk değil. Daha önce de oldu. Soyulmaktan bıktım. Çok korkuyorum. Burada daha fazla kalamam” demişti.

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