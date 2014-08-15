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Yaşam

Berrak Tüzünataç'ın ambulans isyanı

Berrak Tüzünataç, Bebek'te meydana gelen iş kazasına ambulansın geç gelmesine isyan etti

15 Ağustos 2014 23:16

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Bebek'te şahit olduğu bir olayı Twitter'da takipçileriyle paylaştı. Tüzünataç, inşaattan düşen bir işçiye müdahalede gecikilmesine isyan etti.

Hürriyet.com.tr'nin haberine göre, Berrak Tüzünataç, sosyal medyada takipçileriyle paylaştığı mesajlarda inşaatta düşen bir işçiye müdahalede gecikildiğini duyurdu. Tüzünataç art arda attığı tweet'lerde "Bebek'in ortasında inşaattan işçi düşüyor yarım saattir ambulans yok, 112 cevap vermiyor" diyerek isyan etti.

Oyuncu, ambulansın 35 dakika sonra geldiğini yine twitter'dan duyururken, inşaattan düşen işçinin sağlık durumuysa belirsizliğini koruyor.

 

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