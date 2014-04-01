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Yaşam

'Berkin'e şarkı yazmak sizi aklamaz'

Oyuncu Levent Ülgen, isim vermeden Sezen Aksu'yu eleştirdi: 'Yetmez ama evet' deyip sonra Berkin'e şarkı yazmak sizi aklamaz

01 Nisan 2014 14:38

Oyuncu Levent Ülgen katıldığı ‘2. Sayfa’ programında, seçim öncesi ve sonrası taraf olan sanatçılar hakkında yorum yaptı. İsim vermeden Sezen Aksu'yu eleştiren Levent Ülgen, "Kimin neye inandığı kimseyi ilgilendirmez. Herkesin ne kadar samimi olduğu önemlidir. ‘Yetmez ama evet’ deyip sonra Berkin'e şarkı yazmak sizi aklamaz. En azından hangi konuda hata yaptıysanız önce bir özür gerekir.”  dedi.


Sanatçı günlük siyasetin içine girmemelidir


Ameliyatlı vaziyette oy kullanmak vatandaş olarak çok doğru. Ama bir gün öyle, bir gün böyle diyorsanız buna gerekçe göstermeniz lazım. Aksi takdirde tutarlılığından şüphe ederim. İnsanlar gün gelir yanılır. O zaman yakınlarından özür dilerler. Ama sanatçıysanız işler bu kadar kolay değildir. İnsanlar tutarlılığınızdan şüphe eder, yargılar. Sanatçı günlük siyasetin içine girmemelidir."

Levent Ülgen sözlerine şöyle devam etti: "Dünya tarihine bakın, en büyük sorun opurtinistlerdir. Çünkü ne zaman ne diyecekleri belli değildir. Devlet tiyatrolarında 25 yıl emek verdim. En sevdiklerim bana düşman olan kişilerdi. Çünkü hepsi netti. Tehlikenin nereden geleceğini biliyordum. Ama bir gün benim, ertesi gün ötekinin yanında olan arkadaşlar sizi her an satar. Yanar-dönerlik, omurgasızlık daha tehlikeli. Çıkarları için el-etek öpen çok arkadaşımız var."
 

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