Sezen Aksu'dan Gezi'ye özel şarkı; Ali İsmail'i de andı

Sezen Aksu, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki Sevgililer Günü özel konserinde Türkiye gündemine de gönderme yaptı ve özgürlük mesajları verdi. Gezi olayları sonrası bestelediğini belirttiği Yeniler ve Yeni Kalanlar adlı şarkısında Ali İsmail Korkmaz'ı da andı.

Sezen Aksu 14 Şubat akşamı Bostancı Gösteri Merkezi’ndeydi. Binlerce kişinin izlediği konserde Sevgililer Günü’nü yalnız geçirdiğini itiraf eden, söz yazarları Aysel Gürel ve Onno Tunç’a özlemini ise “İkisi de beni erkenden bırakıp gittiler” sözleriyle ifade eden sanatçı, bu acılı havadan çabuk sıyrıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konser boyunca şarkıları kadar esprileriyle de izleyiciyi mest eden Aksu, önce “Vantilatörsüz Sezen, Sezen değildir. Öyle sıcaklıyorum ki önünüzde soyunasım geliyor” dedi, ardından fazla kilolarıyla dalga geçti: “Kasaptaki etten farkım kalmadı, neyse ki kıyafetim göstermiyor. Bir şişkinlik sorunum var ama yakında kurtulacağım. Yaza Tuğçe Kazaz gibi gireceğim. Mayo da bikini de giyecek, kendimi sergilemekten çekinmeyeceğim.”

Sezen Aksu, sahnede “Hakim Bey” şarkısını seslendirdikten sonra da Türkiye gündemine göndermede bulundu, gençlere “sınırsız özgürlük” mesajları verdi: “Ne kadar katılırsınız bilmem ama insan karanlık bir varlık aslında. İçinde her şeyi barındırıyor. Bence hayatın yüceltilmesi sınırsız özgürlükten geçer. Herkesin bir anı vardır; jandarmaya, polise ve her türlü güce karşı... Herkesin bir eşiği vardır. Herkesin her şeyi göze aldığı bir an vardır. Bunu fark edemezseniz, tarihin karanlığına gidersiniz. Tarihin karanlığına sadece öyle değil ‘ah’ ile gidersiniz ki ‘ah’ kadar beter bir şey yoktur hayatta.”

Konser sırasında gençlere ithaf ettiği “Yeniler ve Yeni Kalanlar”ı da seslendiren Aksu, şarkıya başlamadan önce şöyle dedi: “Bu şarkıyı Gezi’den sonra oğlum Mithat Can ile birlikte yazdım. Hayat, bu yeni dünyanın yeni gençlerinin taze fikirleri ile, onların omuzlarında yükselecek.”

Yeniler ve Yeni Kalanlar

Gelenlere gidenlere

Gönülden gidenlere

Ümidi yeşertenlere

Bir şiirden süzerek

Ekmeği bölüşerek

Hayatı yüceltenlere

Kavganın barışmanın

Zamanla yarışmanın

Değerini bilenlere

Doğanın düşüncenin

Hayatın hakikatin

Önünde diz çökenlere

Selamlar olsun

Şerefine kalksın bütün kadehler

Selamlar olsun

Çok yaşasın yaşasın yaşasın

Hep yenilenenler

Elbette denize nazır

Kalbimiz temiz velhasıl

Bir yudum muhabbetten

Bir yudum ehl-i keyften

Yanında aşk da olsun

İlla ki meşk de olsun

Yıldızlar bir bir sönerken

Yeni gün gelsin buyursun

Sokaktaki Ali’ye

Tablodaki Dali’ye

Deliye de Veli’ye de

Şurdaki iskeleye

Kınalı’ya Heybeli’ye

Bir de yeni sevgiliye

Selamlar olsun

Şerefine kalksın bütün kadehler

Çok yaşasın yaşasın yaşasın

Hep yenilenenler