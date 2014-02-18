Sezen Aksu'dan Ali İsmail açıklaması

14 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Sezen Aksu'nun söylediği 'Yeniler ve Yeni Kalanlar' şarkısında geçen "Sokaktaki Ali'ye, Tablodaki Dali'ye" sözündeki Ali'nin Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz olduğu düşünülmüştü.
hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, çıkan haberlerin ardından Aksu bir açıklama yaptı ve "Şarkı'nın sözleri içinde yer alan 'Ali' ismi, yaygın kullanımı nedeniyle kamuoyunu temsil etmek amacıyla kullanılmıştır ve tamamen tesadüfidir." dedi.
Yapılan açıklama şöyle:
Sezen Aksu’nun Haziran (2013) ayında yaşanan ve bir sivil gençlik hareketi olarak ortaya çıkan Gezi olaylarından ilham alarak hazırladığı “Yeni ve Yeni Kalanlar” şarkısına ilişkin, bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan ve yanlış bilgiye dayanan haber ve yorumlara ilişkin düzeltmemizi kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz.
Şarkı'nın sözleri içinde yer alan 'Ali' ismi, yaygın kullanımı nedeniyle kamuoyunu temsil etmek amacıyla kullanılmıştır ve tamamen tesadüfidir.
Sezen Aksu’nun Gezi olaylarının başlarında kaleme aldığı bu sözler, herkesin yeni tanıştığı ve yepyeni bir özgürlük söylemine sahip gençlerin yeni fikirlerine bir yüceltmedir. Öte yandan, Gezi olaylarında hayatını kaybeden gençlerimizin acısı çok taze ve hassas bir konudur ve bu şarkının konusu değildir.
Yeniler ve Yeni Kalanlar'ın sözleri:
Gelenlere gidenlere
Gönülden gidenlere
Ümidi yeşertenlere
Bir şiirden süzerek
Ekmeği bölüşerek
Hayatı yüceltenlere
Kavganın barışmanın
Zamanla yarışmanın
Değerini bilenlere
Doğanın düşüncenin
Hayatın hakikatin
Önünde diz çökenlere
Selamlar olsun
Şerefine kalksın bütün kadehler
Selamlar olsun
Çok yaşasın yaşasın yaşasın
Hep yenilenenler
Elbette denize nazır
Kalbimiz temiz velhasıl
Bir yudum muhabbetten
Bir yudum ehl-i keyften
Yanında aşk da olsun
İlla ki meşk de olsun
Yıldızlar bir bir sönerken
Yeni gün gelsin buyursun
Sokaktaki Ali’ye
Tablodaki Dali’ye
Deliye de Veli’ye de
Şurdaki iskeleye
Kınalı’ya Heybeli’ye
Bir de yeni sevgiliye
Selamlar olsun
Şerefine kalksın bütün kadehler
Çok yaşasın yaşasın yaşasın
Hep yenilenenler