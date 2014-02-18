Sezen Aksu'dan Ali İsmail açıklaması

14 Şubat'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren Sezen Aksu'nun söylediği 'Yeniler ve Yeni Kalanlar' şarkısında geçen "Sokaktaki Ali'ye, Tablodaki Dali'ye" sözündeki Ali'nin Gezi olayları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz olduğu düşünülmüştü.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, çıkan haberlerin ardından Aksu bir açıklama yaptı ve "Şarkı'nın sözleri içinde yer alan 'Ali' ismi, yaygın kullanımı nedeniyle kamuoyunu temsil etmek amacıyla kullanılmıştır ve tamamen tesadüfidir." dedi.

Yapılan açıklama şöyle:

Sezen Aksu’nun Haziran (2013) ayında yaşanan ve bir sivil gençlik hareketi olarak ortaya çıkan Gezi olaylarından ilham alarak hazırladığı “Yeni ve Yeni Kalanlar” şarkısına ilişkin, bazı yazılı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan ve yanlış bilgiye dayanan haber ve yorumlara ilişkin düzeltmemizi kamuoyu ile paylaşmayı görev biliriz.

Şarkı'nın sözleri içinde yer alan 'Ali' ismi, yaygın kullanımı nedeniyle kamuoyunu temsil etmek amacıyla kullanılmıştır ve tamamen tesadüfidir.

Sezen Aksu’nun Gezi olaylarının başlarında kaleme aldığı bu sözler, herkesin yeni tanıştığı ve yepyeni bir özgürlük söylemine sahip gençlerin yeni fikirlerine bir yüceltmedir. Öte yandan, Gezi olaylarında hayatını kaybeden gençlerimizin acısı çok taze ve hassas bir konudur ve bu şarkının konusu değildir.

Yeniler ve Yeni Kalanlar'ın sözleri:

Gelenlere gidenlere

Gönülden gidenlere

Ümidi yeşertenlere

Bir şiirden süzerek

Ekmeği bölüşerek

Hayatı yüceltenlere

Kavganın barışmanın

Zamanla yarışmanın

Değerini bilenlere

Doğanın düşüncenin

Hayatın hakikatin

Önünde diz çökenlere

Selamlar olsun

Şerefine kalksın bütün kadehler

Selamlar olsun

Çok yaşasın yaşasın yaşasın

Hep yenilenenler

Elbette denize nazır

Kalbimiz temiz velhasıl

Bir yudum muhabbetten

Bir yudum ehl-i keyften

Yanında aşk da olsun

İlla ki meşk de olsun

Yıldızlar bir bir sönerken

Yeni gün gelsin buyursun

Sokaktaki Ali’ye

Tablodaki Dali’ye

Deliye de Veli’ye de

Şurdaki iskeleye

Kınalı’ya Heybeli’ye

Bir de yeni sevgiliye

Selamlar olsun

Şerefine kalksın bütün kadehler

Çok yaşasın yaşasın yaşasın

Hep yenilenenler