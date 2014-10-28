Berkin Elvan'ın ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suç duyurusu

Gezi Parkı protestoları sırasında başına isabet eden gaz fişeği kapsülü nedeniyle 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın ailesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “Berkin'in hatırasına hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Serpil Kırkeser’in DHA’da yer alan haberine göre, Berkin Elvan'ın ailesi avukatları aracılığıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Berkin Elvan için "terör örgütünün maşası" tabirini kullandığı belirtilerek, Erdoğan'ın "Alenen hakaret, kişinin hatırasına hakaret" gibi suçlardan hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.

Babası ve annesi de adliyeye geldi

Halkın Hukuk Bürosu avukatlarının da aralarında bulunduğu grup, saat 12.00'de İstanbul Adalet Sarayı'nın 'C' kapısının önünde bir araya gelerek, üzerinde "Berkin umudun çocuğudur, asıl terörist talimatı verendir" yazılı pankart açtı. Eyleme, Gezi olayları sırasında başına isabet eden gaz fişeği kapsülü sonrası komaya giren ve 269 gün sonra da hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın babası Sami Elvan ve annesi Gülsüm Elvan da destek verdi. Avukat Tarkan Özdemir yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.



Baba Elvan: Bizim oğlumuz terörist değildir



Baba Sami Elvan burada yaptığı konuşmada; "Berkin Elvan benim oğlum olur, katiller onu başından vurduğunda 14 yaşındaydı. Evet, çocuktu ama doğruyu-yanlışı, iyiyi-kötüyü bilecek durumdaydı. Çünkü biz oğlumuza helal lokma yedirdik. Ona her koşulda doğru söylemeyi, dürüst olmayı öğrettik. Biz ona kısa yoldan para kazanıp yoluna bakmayı öğretmedik. Anası babası gibi emeği ile kazanıp çalışmasını öğütledik. Ezenin karşısında ezilenin yanında olmayı öğrettik. Bizim oğlumuz terörist değildir. Terör, halka silah doğrultmaktır. Terör halkı korkutmak, sindirmektir, terör çocukları başından, gözünden vurmaktır. Terör, patronlar para kazansın diye zorla halkın parklarına, ormanlarına, evlerine el koymaktır" dedi.



‘Her fırsatta hatırasına hakaret ediyor’



Konuşmasının devamında; "Biz oğlumuza halkını, vatanını sevmeyi öğrettik, emeğe saygı duymasını inançlara saygı duymasını öğrettik" diyen Sami Elvan, "Biz çocuklarımıza buğdayın, kurdun, kuşun, ormanın, ağacın hakkını öğrettik, ama vurdular onu. Vurdukları da yetmiyormuş gibi hatırasına da hakaret ediyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, Berkin'i unutmuyor. Her fırsatta hatırasına hakaret ediyor. Benim Berkin gibi okula giden iki çocuğum var. Onları hedef gösteriyor. Bizi hedef gösteriyor. Fotoğraflardan kim olduğu açıkça belli olmasına rağmen daha oğlumun katilinin adını bile vermediler. Ama oğluma, bize hakaret etmeyi hiç bırakmadılar. Bu nasıl Müslümanlık? Müslüman, ölünün hatırasına hakaret eder mi? Müslüman, ölenin anasını yuhalatır mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan şikayetçiyim. Cumhurbaşkanı oldu diye benim oğlumun hatırasına hakaret edemez. Önce bu halkın değerlerine ve geleneklerine saygılı olmalıdır. Önce verdiği talimatın hesabını vermelidir. Berkin, halkın her kesimin ortak sevgisidir, ortak acısıdır. Berkin, bu halkın çocuğudur. Kimse bu gerçeği değiştiremez" diye konuştu.

‘Varsayalım elinde sapan vardı...’



Anne Gülsüm Elvan ise "Varsayalım ekmeğe gitmedi, varsayalım elinde sapan vardı. Taş attı, bilye attı. Bu 14 yaşındaydı. Bu Recep Tayyip Erdoğan, sen bunu alıp da bana getirecekler, anne babaya bir ceza verecekler. Normalde öyle bir yasa var. Çocuktur bu, aileye ceza kesecek, çocuğu alıp bakacak, eğitecekti. Öldürmeyecekti, öldürtmeyecekti. Benim çocuğumun katili Recep Tayyip Erdoğan'dır başka kimse değil" ifadelerini kullandı. Grup basın açıklamasının ardından dağıldı.



Dilekçe: Berkin için ‘terör örgütünün maşası’ dedi



Avukat Tarkan Özdemir, mahkemeye sunduğu 5 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ekim 2014 tarihinde Ombudsmanlık Sempozyumu'nda Berkin Elvan için "terör örgütünün maşası" tabirini kullandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik, alenen hakaret, kişinin hatırasına hakaret, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" gibi suçlardan hakkında soruşturma başlatılması talep edildi.